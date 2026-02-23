Estos son los puntos críticos en Bogotá por riesgo de presión criminal en elecciones

Las advertencias fueron reiteradas por la defensora del Pueblo, Iris Marín , quien señaló que l as mayores preocupaciones se concentran en las localidades de Santa Fe y Los Mártires , donde hay una confrontación directa entre el Tren de Aragua y el Clan del Golfo .

En plena víspera de las elecciones legislativas y presidenciales , crecen las alertas en Bogotá por amenazas de estructuras criminales y posibles casos de constreñimiento al elector, especialmente en sectores del centro de la capital donde se libra una disputa territorial entre organizaciones armadas ilegales.

“Especialmente en las localidades de Santa Fe y Los Mártires, donde existe una disputa territorial entre el Tren de Aragua y el Clan del Golfo, que está relacionada con el uso, por ejemplo, de artefactos explosivos, también todo el tema de extorsión, extracción en negocios locales, y han intimidado campañas de sectores alternativos y han marcado fachadas dentro de estas localidades”, afirmó.

Según explicó la funcionaria, esta disputa no solo responde al control de economías ilegales, sino que tiene expresiones violentas que elevan el riesgo en el contexto electoral.

La Defensoría advirtió que estas prácticas podrían traducirse en presión directa o indirecta sobre votantes y campañas políticas, “afectando el libre ejercicio del derecho al sufragio”. Las intimidaciones a campañas de sectores alternativos y la marcación de fachadas en determinados barrios son, según el organismo, señales de control territorial y mensajes de poder que generan temor entre candidatos, líderes comunitarios y electores.

Consultada sobre la presencia de otras estructuras armadas, como facciones de las disidencias de las antiguas FARC, la defensora fue enfática en señalar que, en este momento, la incidencia directa en materia electoral en Bogotá corresponde únicamente al Clan del Golfo y al Tren de Aragua. No obstante, recordó que existen alertas tempranas vigentes que advierten que el corredor oriental de la ciudad funciona como zona de paso para distintos grupos armados ilegales, debido a su conexión estratégica entre varias regiones del país.

“Hay unas alertas vigentes en Bogotá que muestran que el corredor, sobre todo el oriente de Bogotá, es un corredor de paso de la mayoría o de todos los grupos armados, porque es una zona de paso entre diferentes regiones del país. Y en la medida en que sea necesario, a veces, intimidan a población de esa zona para poder adelantar, por ejemplo, pasos de mercancía o ese tipo de cosas”, explicó. Sin embargo, reiteró que, frente a la coyuntura electoral actual, la incidencia directa identificada se concentra en Santa Fe y Los Mártires.

Las advertencias se producen en un momento especialmente sensible del calendario democrático, cuando campañas, partidos y autoridades ultiman preparativos para los comicios. Organismos de control han insistido en la necesidad de reforzar la presencia institucional en las zonas señaladas, garantizar la seguridad de candidatos y testigos electorales, y prevenir cualquier forma de constreñimiento al votante.

La preocupación, según la defensora, radica en que el control territorial que ejercen estas estructuras criminales, sumado a prácticas como la extorsión y el uso de violencia, puede traducirse en presión sobre comerciantes, líderes sociales y comunidades enteras, afectando la libertad de elección.

“El llamado de la Defensoría es a fortalecer las medidas de prevención y a que la ciudadanía denuncie cualquier intento de intimidación que ponga en riesgo la transparencia del proceso democrático en la capital”, concluyó la funcionaria.