Registrador le responde Petro: “Nadie me va a decir cómo hacer las elecciones”

A pocas semanas de elecciones y en medio de cuestionamientos del Gobierno, el registrador Hernán Penagos envió un mensaje contundente en defensa de la autonomía de la Registraduría Nacional.

  • Hernán Penagos, registrador nacional, durante una intervención en la que defendió la autonomía de la autoridad electoral frente a cuestionamientos del Gobierno. FOTO: Registraduría Nacional del Estado Civil.
Andrea Lara
hace 5 horas
bookmark

La Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó este miércoles los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral y defendió su autonomía para organizar los comicios de este año. El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que la entidad no tiene “superior funcional” y que no aceptará presiones externas.

Conozca: Registraduría reubica 22 puestos de votación en Córdoba para: “garantizar derechos políticos”

La reacción se produjo luego de que el mandatario advirtiera en la red social X sobre posibles riesgos de fraude y pidiera ajustes en los formularios E14, así como auditorías a los softwares de cómputo y transmisión de datos. Petro sostuvo que las casillas en blanco en los formularios pueden facilitar irregularidades y cuestionó que el sistema esté en manos de la empresa Thomas and Greg.

En respuesta, Penagos aseguró que la Registraduría está implementando el calendario electoral y definiendo las instrucciones necesarias para garantizar la transparencia del proceso. “Nadie le va a decir a la Registraduría o al registrador cómo se llevan a cabo las elecciones”, declaró, al insistir en que la entidad actúa con base en la Constitución y la ley.

El registrador también habló de “actitudes de asedio” frente al organismo electoral y señaló que ejercer la función pública requiere “carácter” para preservar la independencia institucional. Con ello, la autoridad electoral marcó distancia de la Casa de Nariño y reiteró que los comicios se realizarán con las garantías previstas en el marco legal.

Lea aquí: Elecciones 2026: así será el orden de lectura de los resultados para Congreso y consultas

Desde la Cumbre de Gobernadores en Montería, Penagos añadió que no se aplazarán las elecciones en Córdoba. Tras recorrer puestos y mesas de votación en la capital del departamento, confirmó que el proceso se desarrollará con normalidad y anunció traslados preventivos para garantizar el derecho al voto.

“Debemos trasladar 19 puestos en Montería y 3 más en otros municipios; ya están definidos los nuevos lugares y serán ubicados en sitios estratégicos para que la ciudadanía pueda votar sin ninguna dificultad”, aseguró.

