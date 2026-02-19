Registrador le responde Petro: “Nadie me va a decir cómo hacer las elecciones”

La Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó este miércoles los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral y defendió su autonomía para organizar los comicios de este año. El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que la entidad no tiene “superior funcional” y que no aceptará presiones externas.
La reacción se produjo luego de que el mandatario advirtiera en la red social X sobre posibles riesgos de fraude y pidiera ajustes en los formularios E14, así como auditorías a los softwares de cómputo y transmisión de datos. Petro sostuvo que las casillas en blanco en los formularios pueden facilitar irregularidades y cuestionó que el sistema esté en manos de la empresa Thomas and Greg.