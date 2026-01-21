Nuevo ministro de Igualdad será Alfredo Acosta, líder de la guardia indígena: es bachiller y sin experiencia en lo público

Desde su creación en 2023, el Ministerio de la Igualdad ya ha tenido cuatro ministros. Esta vez, quien asumirá el reto de dirigir una de las carteras más complicadas del Ejecutivo es Alfredo Acosta Zapata. Esto luego de que el presidente Petro pidiera la renuncia de Juan Carlos Florián.

La hoja de vida de Acosta, sin embargo, ha generado revuelo en la opinión pública. Su formación académica llegó hasta el bachillerato, y en su experiencia profesional únicamente acreditó 14 años siendo coordinador de la Organización Nacional Indígena (ONIC).

En desarrollo...