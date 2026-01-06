MinIgualdad y el escándalo de un “fondo paralelo”: el derroche de $140 mil millones en contratos justo para elecciones

Paloma Valencia, senadora y actual candidata presidencial del Centro Democrático, reveló que el Fondo paralelo del Ministerio de la Igualdad, conocido como “FonIgualdad”, destinó $70.582 millones a cuatro contratos suscritos con Laborando S.A.S., una empresa de servicios temporales, para vincular a “más de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026”, periodo que coincide con las elecciones.
Adicionalmente, expuso que a través de este mismo fondo se tercerizaron dos contratos de operadores logísticos para la realización de eventos, por un monto que asciende a $68.949 millones de pesos.
“Una feria de contratos, burocracia y derroche que se destapó gracias a la denuncia que hice en diciembre del año pasado, ya que durante dos años el Fondo no publicó ningún contrato. Ya entendemos por qué”, aseguró Valencia.