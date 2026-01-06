x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

MinIgualdad y el escándalo de un “fondo paralelo”: el derroche de $140 mil millones en contratos justo para elecciones

La candidata y senadora Paloma Valencia denunció que con ese dinero quieren contratar a 3.304 personas justo en elecciones.

  • Las contrataciones están estipuladas para realizarse entre septiembre del 2025 y mayo de 2026. FOTO colprensa
    Las contrataciones están estipuladas para realizarse entre septiembre del 2025 y mayo de 2026. FOTO colprensa
Laura Juliana López
Laura Juliana López
hace 5 horas
bookmark

Paloma Valencia, senadora y actual candidata presidencial del Centro Democrático, reveló que el Fondo paralelo del Ministerio de la Igualdad, conocido como “FonIgualdad”, destinó $70.582 millones a cuatro contratos suscritos con Laborando S.A.S., una empresa de servicios temporales, para vincular a “más de 3.304 personas entre septiembre de 2025 y mayo de 2026”, periodo que coincide con las elecciones.

Lea también: Exclusivo | Vice de Igualdad trata a hija de Petro de “hp” y ordenaría turbio contrato por $55.000 millones

Adicionalmente, expuso que a través de este mismo fondo se tercerizaron dos contratos de operadores logísticos para la realización de eventos, por un monto que asciende a $68.949 millones de pesos.

“Una feria de contratos, burocracia y derroche que se destapó gracias a la denuncia que hice en diciembre del año pasado, ya que durante dos años el Fondo no publicó ningún contrato. Ya entendemos por qué”, aseguró Valencia.

¿Para qué tantos contratos?

Valencia expuso que a corte de noviembre de 2025, el Ministerio de la Igualdad contaba con 191 contratistas y 541 funcionarios y evidenció que ninguno de ellos era de carrera administrativa o de planta.

Además, entre 2024 y 2025, el Fondo adscrito a MinIgualdad vinculó a 308 contratistas adicionales, pese a que estos cumplían las mismas funciones que le corresponden al Ministerio.

Como si esta duplicidad de funciones en la cartera no fuera suficiente, el Fondo de esta cartera firmó cuatro contratos con la empresa Laborando S.A.S., a través de los cuales el Fondo solicitó el suministro de trabajadores temporales para distintos programas.

Entérese: Primicia | La carta de la U. San José notificando a Juliana Guerrero la anulación de su título: dicen que prácticamente nunca estudió en esa institución

Según expuso Valencia, se contrataron “3.146 personas para el programa Jóvenes en Paz”, y “158 para el Sistema de Violencia Basada en Género; además de número indeterminado para la gestión operativa del Fondo” y otro “número indeterminado para el programa Agua es Vida”.

Ese fondo, creado supuestamente para cerrar brechas, ha sido cuestionado por denuncias periodísticas de EL COLOMBIANO y otros medios; aún así, la falta de transparencia reina la cartera al mando del ministro Juan Carlos Florián.

Contratación en el SECOP

“Como si fuera raro, en el SECOP no hay publicadas facturas, anexos técnicos ni informes de supervisión de los contratos”, reveló también la candidata presidencial.

Agregó que, curiosamente, en diciembre del año pasado “a duras penas publicaron los contratos” luego de que ella misma advirtió en el Congreso que el Fondo “no había publicado nada durante los dos años que llevaba funcionando”.

Además de la tercerización de la nómina, Valencia aseguró que el Fondo adscrito al Ministerio de la Igualdad también asumió la contratación de dos operadores logísticos para la realización de eventos, una función que corresponde directamente al Ministerio.

Según dijo, la maniobra habría tenido como objetivo eludir la Ley 80 de contratación pública. “Para evadir la Ley 80 y poder contratar a dedo, los contratos no los firmó MinIgualdad, sino el Fondo”, señaló Valencia.

Esta estrategia permitió que los contratos se celebraran por derecho privado y sin procesos de licitación, con un gasto que asciende a $68.949 millones.

Pero esto no es todo.

Baja ejecución

Justamente sobre esta cartera, en diciembre del año pasado, la congresista Catherine Juvinao cuestionó a Juan Fernando Florián sobre el porcentaje de ejecución, que es otro indicador para medir la gestión. Las cifras que el funcionario había expuesto no coincidían con lo que aparece en ejecución.

Juvinao aseguró que el ministro Florián ha “mentido públicamente hablando de un 46% de ejecución cuando realmente van en 7%”.

También, compartió que le radicó al ministro una queja disciplinaria ante la Procuraduría por “dos faltas graves como servidor público”, luego de que encontrara que Florián ha entregado información falsa sobre su cartera.

La destitución del viceministro

Este diario, hace menos de un mes, reveló los insultos que el exviceministro de Igualdad Dumar Guevara les dijo en su momento a la hija del presidente Gustavo Petro, Andrea Petro, y su exesposa, Mary Luz Herrán. Por ese motivo, pocos días después, se dio la destitución de Guevara.

En los chats revelados por EL COLOMBIANO, Guevara mostró el rechazo que le tiene a la hija del presidente y su exesposa: “Viene la Andrea Petro a las 10am dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse (sic)”.

Le puede interesar: Exclusivo: Al nuevo asesor de Petro, con historial de presuntas estafas, le van a dar $9.444 millones de plata que debía ir a cerrar brechas

Tras ese mensaje, el exviceministro subió el tono: “Las descaradas de la Mary Luz y la Andrea diciéndole a la Charlotte: ‘¿ese tipo Dumar qué hace aquí?’ Si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía jajaja, qué tal las hps, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajaja, qué tal las hptas. Y Charlotte le contó a Juan. Malparidas, ahora sí me voy a encargar de dejarlas como un culo”.

Por lo anterior, el ministro Florián dijo que “el funcionario ya no hace parte del Ministerio, a él se le pidió su renuncia y efectivamente ya no está en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad”, declaró el propio jefe de la entidad, el ministro Juan Carlos Florián, el pasado 11 de diciembre.

Lo más grave de nuestra investigación, que concede con lo revelado por la candidata Valencia, es que Guevara estaba implicado en presuntas irregularidades en un contrato de más de $55.000 millones que firmó la entidad con “FonIgualdad”.

Todo esto ocurre justo en medio de la discusión en el Congreso sobre el futuro del MinIgualdad, que después de haber sido declarado inexequible por la Corte Constitucional, tiene hasta el otro año para subsanar el proyecto y volverlo a presentar. Pero según consultas a congresistas de varias bancadas y a funcionarios del propio Gobierno no hay expectativas de que prospere.

Lea también: La puja de poder entre MinIgualdad y Presidencia por supuestos recomendados de Álvaro Leyva, ¿saldrá el ministro Rosero?

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida