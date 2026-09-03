Alianza Verde se declara en independencia frente a gobierno de De la Espriella, ¿derrota para los petristas de esa colectividad?

En medio del proceso de escisión que enfrenta la colectividad, el partido Alianza Verde definió su posición frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Con una votación final de 34 a 8, se impuso la decisión de declararse en independencia. El movimiento lo hizo saber a través de un comunicado donde detallaron que esta decisión se da “en ejercicio de su autonomía política y en coherencia con sus principios, estatutos y compromisos con la ciudadanía”. Con esta postura, la Alianza Verde acompañará aquellas iniciativas que “coincidan” con sus principios y sean un beneficio para el país. Por otro lado, mostrarán su oposición a aquellos proyectos que representen “un retroceso para los derechos, la democracia, la dignidad de las regiones y la Constitución”.

Este fue el comunicado del partido Alianza Verde sobre su postura respecto al gobierno. Foto: @PartidoVerdeCoLC

Justamente, al declararse en independencia, significaría en la práctica que en el Congreso no serían coalición con la oposición, cuyo único representante es el Pacto Histórico. Cabe recordar que los partidos pueden oficializar o modificar su postura hasta el próximo 7 de septiembre (hasta un mes después de que un gobernante, en este caso, el presidente, se haya posesionado). Lea también | Copresidente de la Alianza Verde sobre escisión: “Nuestro objetivo es crecer y no dividirnos, seguiremos intentando esa unión” Respecto a la decisión, ya algunos integrantes de la colectividad se han manifestado en sus redes sociales respaldando la decisión. “Firmes a nuestros principios, acompañaremos las propuestas del Gobierno que ayuden a Colombia a avanzar en educación, emprendimiento y seguridad”, mencionó el representante Mauricio Toro, subrayando que no esperan firmarle un cheque en blanco al Gobierno, pero tampoco ser una “oposición destructiva”.

“La independencia siempre será el camino. Independencia es autonomía, autogobierno, emancipación, movilidad, libertad de pensamiento y acción”, sostuvo en su cuenta de X la senadora animalista Andrea Padilla.

Por otro lado, el ala petrista de la Alianza Verde ha rechazado esta determinación. Para el exministro del Trabajo, Antonio Sanguino, la colectividad pierde, según él, “con una indefinición que favorece los intereses de quienes buscan venderse a un gobierno y una agenda de la extrema derecha tecnofascista agazapados con los colores y banderas verdes”. Ariel Ávila y John Amaya, hijo del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, también buscaban que el partido fuera del bloque opositor. Entérese: Gobierno denunciará a exminigualdad de Petro: no aparecen llaves de bodegas con mercancía por $16.800 millones

Esta posición fue oficializada en medio de la escisión que inició tras las pasadas elecciones presidenciales, que dejaron en evidencia las fracturas internas que tiene el partido. Muestra de esto fueron las decisiones de Katherine Miranda, quien apoyó la campaña de Paloma Valencia, y Catherine Juvinao y Angélica Lozano, que buscaban un acercamiento con una candidatura de centro como Claudia López o Sergio Fajardo.

En esos comicios, el partido apoyó públicamente la campaña de Iván Cepeda, algo que fue criticado por Juvinao, Miranda y Lozano, quienes hicieron un control político a la administración de Gustavo Petro. Jota Pe Hernández también se apartó de los apoyos del partido. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La Alianza Verde ya aprobó las escisiones de Hernández, Juvinao, Miranda y Lozano, por lo que ahora debe ser el Consejo Nacional Electoral quien ratifique la separación definitiva de la colectividad para que estos bloques formen sus nuevas personerías jurídicas y puedan dar avales para las elecciones regionales del 2027. Siga leyendo: La novela por la que la Alianza Verde explotó en tres pedazos, ¿por qué Cepeda no conquistó a los de centro?

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