Alianza Verde se declara en independencia frente a gobierno de De la Espriella, ¿derrota para los petristas de esa colectividad?

En medio del proceso de escisión que enfrenta la colectividad, el partido Alianza Verde definió su posición frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Con una votación final de 34 a 8, se impuso la decisión de declararse en independencia.
El movimiento lo hizo saber a través de un comunicado donde detallaron que esta decisión se da “en ejercicio de su autonomía política y en coherencia con sus principios, estatutos y compromisos con la ciudadanía”.
Con esta postura, la Alianza Verde acompañará aquellas iniciativas que “coincidan” con sus principios y sean un beneficio para el país. Por otro lado, mostrarán su oposición a aquellos proyectos que representen “un retroceso para los derechos, la democracia, la dignidad de las regiones y la Constitución”.