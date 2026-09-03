Daniel Muñoz está listo para su debut con Nottingham Forest: ¿cuándo, a qué hora será y dónde verlo?

Este sábado 5 de septiembre, Daniel Muñoz podría comenzar oficialmente una nueva etapa en su carrera profesional. El defensor colombiano ya está disponible para ser convocado por Nottingham Forest, que confirmó a través de sus canales oficiales que el jugador está habilitado para hacer parte del equipo que enfrentará a Tottenham por la tercera jornada de la Premier League.
Muñoz llega al conjunto inglés en buenas condiciones físicas, después de haber realizado la pretemporada con Crystal Palace. El colombiano, que conoce bien el ritmo de la competencia inglesa, tendrá ahora la oportunidad de empezar a sumar minutos con su nuevo equipo y demostrar rápidamente sus condiciones bajo las órdenes del técnico Oliver Glasner.