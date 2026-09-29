¡Atrapado! Cayó alias ‘Tasmania’, uno de los más buscados del Atlántico

Alias ‘Tasmania’, es señalado por las autoridades de integrar el grupo delincuencial ‘Los Costeños’ y de estar relacionado con varios hechos delictivos en el Atlántico, fue capturado en el municipio de Turbaco, Bolívar, durante un operativo coordinado entre la Armada Nacional y la Policía. La captura se produjo en medio de un procedimiento adelantado por unidades del Gaula Militar Bolívar, adscrito a la Brigada de Infantería de Marina No. 1 de la Fuerza Naval del Caribe, en coordinación con integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional del Atlántico. Según la información suministrada por la Armada Nacional, alias ‘Tasmania’ figuraba en el cartel de los más buscados del Atlántico y tenía tres órdenes de captura vigentes por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y hurto agravado.

De acuerdo con las investigaciones citadas por las autoridades, alias ‘Tasmania’ estaría presuntamente relacionado con siete homicidios ocurridos en el departamento del Atlántico. Conozca: “Araña” no aceptó los cargos de narcotráfico que le leyeron en la corte federal de Estados Unidos La Armada también lo señala como uno de los presuntos responsables de dinamizar actividades de extorsión en esa zona del país. No obstante, su responsabilidad en los homicidios y demás hechos que se le atribuyen deberá ser determinada por las autoridades judiciales dentro de los procesos correspondientes. Las autoridades también indicaron que el hombre habría llegado a Bolívar con el propósito de establecer alianzas delictivas con otras estructuras criminales que operan en la región.

El operativo permitió ubicar a alias ‘Tasmania’ en Turbaco, donde finalmente se materializó su captura. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron una pistola traumática y un teléfono celular. Estos elementos quedaron a disposición de las autoridades competentes junto con el capturado, quien fue presentado ante la autoridad judicial correspondiente para continuar con el proceso de judicialización. La operación fue resultado de la coordinación entre unidades militares y de la Policía, en el marco de las acciones que adelantan las autoridades contra estructuras señaladas de participar en actividades como extorsiones, homicidios y otros delitos en el Caribe colombiano. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas