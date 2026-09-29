Tom Cruise y Alejandro G. Iñárritu cuentan cómo hicieron Digger: “Poder crear un personaje así fue increíble”

Cuando el 22 de septiembre Digger tuvo su premier oficial en Londres, las críticas escritas después de esa primera función, aparte de debatirse entre las virtudes y los desaciertos, coincidían en un mismo punto: la nueva película del mexicano Alejandro G. Iñárritu sería una de las más controversiales de 2026. El mundo entero está a punto de entrar en ese debate con el estreno de la cinta este jueves, que llegará a las salas de cine de Colombia y de otros 47 países. Las divisiones alrededor de esta comedia negra, por un lado, apuntan a una “narrativa ambiciosa” y, por otro, a una “teatralidad extravagante pero vacía”. Decida usted. Lea: El récord de La bola negra, la película española que va por los Óscar y su fecha de estreno en Colombia La producción del ganador del Óscar ha tenido una campaña publicitaria en la que los protagonistas han sido su director y su protagonista, Tom Cruise. Es la primera vez que ambos trabajan juntos. En Digger, Cruise interpreta a Digger Rockwell, un excéntrico magnate petrolero sureño que es considerado uno de los hombres más poderosos del mundo. El núcleo del drama se produce cuando, una mañana, el Dr. Ganesh —personificado por Riz Ahmed—, experto ambiental de su compañía, le informa que las perforaciones realizadas por la empresa provocaron el desprendimiento de una enorme barrera de hielo. Así es como “el amo de las marionetas” decide convertirse en el salvador de la humanidad al poner en marcha un plan para mitigar las devastadoras consecuencias que podría traer este fenómeno, que rápidamente está avanzando hacia Europa y que podría cobrar la vida de millones de personas.

Sin siquiera haberla visto, con solo leer de qué se trata, ya es evidente que en la película habrá algo de esa arrogancia capitalista que no es para nada exclusiva de la ficción. También hay sátira, ironía y comedia. Pero uno de los detalles que ha sido aclamado, incluso desde antes de la premier en Londres, es el papel de Cruise. Cuando se dieron a conocer las primeras imágenes de la cinta, muchos se sorprendieron por la transformación física del actor, de 64 años, reconocido por mantenerse en forma para su larga saga Misión: Imposible. En Digger tiene una barriga voluminosa, cabello gris, rostro arrugado y acento del sur de Estados Unidos. En una rueda de prensa realizada durante el lanzamiento de la película en México, Tom reveló cómo fue el proceso para ponerse en las botas de vaquero de Digger Rockwell. Meses atrás había relatado que había conocido a Iñárritu por Amores perros, estrenada en 2000, pero fue más de una década después cuando se reunieron en el set.

Cuando Cruise conoció Digger, lo primero que le llamó la atención fue el carácter inesperado del proyecto y, luego de hablar con Alejandro, se sorprendió al darse cuenta de que era totalmente diferente a lo que había hecho durante sus más de cuatro décadas de carrera. “Nunca había leído un personaje así y mucho menos había tenido el privilegio de interpretar a alguien como él en el cine. Poder crear un personaje así fue realmente increíble. Tienes que encontrar un acento que permita transmitir el humor, el drama y el ritmo, para que sea interesante y divertido de interpretar”, dijo en México. En la película, Cruise tiene un monólogo de diez minutos que fue celebrado por el director mexicano. “Es como un herrero de la palabra, un orador. Es el conocimiento de la posición del lenguaje, de la entonación, de su texto, del movimiento, de lo que hace con sus manos, de lo que hace con sus pies”, explicó el ganador del Óscar, quien destaca el manejo que tiene el actor de su cuerpo y sus emociones.

Así fue como a Alejandro G. Iñárritu se le ocurrió la idea de Digger

El cineasta cuenta que la idea para hacer Digger se le ocurrió durante los últimos meses de rodaje de The Revenant, película que terminó de grabar en 2015. En ese momento, Iñárritu se percató de que un grado de temperatura puede cambiar radicalmente la apariencia de una locación. Con eso en mente, comenzó a trabajar en el guion de la cinta junto con Nicolas Giacobone, Alexander Dinelaris —la misma dupla con la que desarrolló el guion de Birdman— y Sabina Berman, mientras tenían presente el derretimiento de los glaciares, el deterioro del Ártico y las negociaciones que compañías petroleras de diferentes partes del mundo seguían llevando a cabo para continuar explotando los recursos naturales. “Y yo pensaba: ‘Qué locura’. Ver que esto se considera una oportunidad de negocio y que empezaba a instalarse esa narrativa, sin mirar la realidad, sino únicamente desde un interés económico”, relató el director en la rueda de prensa. Y, a pesar de que esta historia parte de una serie de hechos, el cineasta considera que está lejos de la acusación y más cerca de la reflexión.

Y sí que ha puesto a pensar a aquellos que la han visto. El balance está dividido. Por ejemplo, en el portal especializado IndieWire escribieron que Digger “no solo muestra la mejor actuación de Tom Cruise desde Magnolia, sino que es una de las películas de estudio más ingeniosas visualmente, audaces conceptualmente e impredecibles jamás realizadas”; mientras que Awards Radar la calificó como un “desastre” en el que “casi nada funciona”. Pareciera que desde adentro ya sabían que la película iba a ser, ante todo, controversial. Tal vez por eso Cruise aseguró que deseaba que aquellos que la vieran tuvieran su propia experiencia y decidieran qué querían llevarse de allí. “Esa es la belleza del cine. Entrar juntos a una sala, estar ahí juntos. Creo que eso es lo que amo [...] Me encanta que nos permita tener estas conversaciones, encontrarnos, reunirnos, venir de todos los ámbitos de la vida. Eso es lo que quería”, concluyó Cruise. Le puede interesar: Por qué un documental sobre Gaza recibió una ovación de 25 minutos en uno de los festivales de cine más importantes del mundo Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

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