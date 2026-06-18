Uribe denuncia que fiscal que lo llamó a indagatoria ejerce “clara presión política”; “no recibió una sola declaración mía”

Tras confirmar en sus redes sociales el llamado a indagatoria por parte de la Fiscalía en relación a crímenes ocurridos hace algo más de tres décadas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez calificó el hecho como una “clara presión política”.

El llamado, según el exmandatario, lo realizó la Fiscalía Tercera este jueves, a tan solo 3 días de que los colombianos salgan a las urnas a elegir al sucesor de Gustavo Petro. Uribe Vélez deberá declarar sobre las masacres de El Aro y La Granja ocurridas en Ituango en los años 1996 y 1997 por parte de grupos paramilitares.

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También será indagado por el homicidio del defensor de derechos humanos y abogado Jesús María Valle, quien fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín. Este crimen fue calificado de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia en el año 2018.

Sobre esta decisión, el expresidente Uribe insinuó un fin político detrás de la petición del ente acusador. “La señora Fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme”, subrayó, agregando que era una “injusticia de clara presión política”.