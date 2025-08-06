x

Murió Eddie Palmieri, una de las leyendas y máximos compositores de la salsa

La noticia la dio a conocer el hijo del artista. Algunos colegas han expresado su dolor.

    Palmieri fue uno de los referentes de la salsa brava. Fundó varias agrupaciones. Foto: Getty.
El Colombiano
06 de agosto de 2025
bookmark

Eddie Palmieri, pianista, compositor y director de orquesta estadounidense de origen puertorriqueño, murió a los 88 años en Nueva York, según se confirmó este 6 de agosto. Su hijo dio la noticia, sin precisar las causas de la muerte.

Nacido el 15 de diciembre de 1936, Palmieri fue referente de la salsa y el jazz latino. En 2024 suspendió presentaciones por salud. Colegas como Bobby Cruz expresaron su pesar por la partida del intérprete de Bilongo y Vámonos pa’l monte.

Lea también: ¿Celine Dion murió? Esto es lo que hay detrás de los rumores de su fallecimiento

Eddie Palmieri es considerado uno de los artistas más creativos y únicos de la historia musical. Es imposible resumir en pocas palabras la trayectoria y las contribuciones de Eddie como pianista, compositor, arreglista, director de orquesta y, sobre todo, como líder en la producción de álbumes con artistas y bandas exitosas”, se lee en la página oficial de la Fania. De momento no se ha actualizado la biografía del músico con la noticia de su muerte.

Lea aquí: ¿De qué murió Ozzy Osbourne? Revelan los detalles de su certificado de defunción

Por su parte, el diario Nuevo Día, de Puerto Rico, confirmó la muerte del músico al tiempo que recordó su relevancia para la historia de la salsa: “Tras la disolución de La Perfecta en 1968, Palmieri conquistó su primer Grammy en 1976 con la producción “The Sun of Latin Music”, que contó con la voz de Lalo Rodríguez”, se lee en ese portal.

Muerte de Eddie Palmieri: reacciones de los colegas

El cantante Bobby Cruz fue uno de los primeros en reaccionar en redes sociales por la muerte de Palmieri. “Hoy con mucho pesar confirmo que el gran Eddie Palmieri se nos fue. Ya nada puede ser igual en la música. De los grandes, el más grande. Gracias por tanto, un abrazo para la familia”, escribió la voz de Sonido bestial y Pancho Cristal, entre otros éxitos.

Hemos perdido uno de los pilares más fuertes de nuestro género musical “El son de la salsa”. Fueron muchas las generaciones que han quedado marcadas con tu música. Tuve el privilegio de que participara conmigo en la producción “Decisión unánime”, colaborando en dos temas: “Dos generaciones” y el famoso “Yo soy boricua señores”. Me honró con su presencia en el Madison Square Garden”, dijo, a su vez, el cantante Víctor Manuelle.

