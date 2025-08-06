Murió Eddie Palmieri, una de las leyendas y máximos compositores de la salsa

Eddie Palmieri, pianista, compositor y director de orquesta estadounidense de origen puertorriqueño, murió a los 88 años en Nueva York, según se confirmó este 6 de agosto. Su hijo dio la noticia, sin precisar las causas de la muerte.

Nacido el 15 de diciembre de 1936, Palmieri fue referente de la salsa y el jazz latino. En 2024 suspendió presentaciones por salud. Colegas como Bobby Cruz expresaron su pesar por la partida del intérprete de Bilongo y Vámonos pa’l monte.

“Eddie Palmieri es considerado uno de los artistas más creativos y únicos de la historia musical. Es imposible resumir en pocas palabras la trayectoria y las contribuciones de Eddie como pianista, compositor, arreglista, director de orquesta y, sobre todo, como líder en la producción de álbumes con artistas y bandas exitosas”, se lee en la página oficial de la Fania. De momento no se ha actualizado la biografía del músico con la noticia de su muerte.