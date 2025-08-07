Así fue la masiva marcha de apoyo al expresidente Álvaro Uribe por el Centro de Medellín y en otras ciudades

Como estaba previsto, desde las 9:00 a.m. de este jueves 7 de agosto, ciudadanos en Medellín se concentraron para realizar la marcha en apoyo al expresidente Álvaro Uribe, tras conocerse hace unos días la condena en primera instancia en su contra a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Con banderas, pitos y pancartas, vestidos de blanco, los asistentes recorrieron parte de la avenida Oriental, en el centro de la capital antioqueña, por zonas como La Playa y San Antonio. Hacia el mediodía, cuando las personas terminaron la manifestación en el sector de La Alpujarra, una leve lluvia comenzó y la gente se empezó a dispersar. La asistencia fue masiva, como quedó registrado en fotos y videos.