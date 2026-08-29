Ana María Saavedra, la única trilliza que sobrevivió tras el terremoto en Cali, recibirá un apartamento por el Gobierno

Ana María Saavedra, única sobreviviente de las trillizas de la familia Saavedra Caicedo, de 23 años, recibirá un apartamento amoblado como parte de las ayudas del Gobierno nacional para los damnificados del fuerte sismo ocurrido el pasado lunes 10 de agosto.
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Y es que, entre las ruinas que dejó el terremoto de magnitud 7.4 en toda la zona del Valle del Cauca, la historia de la joven vallecaucana destaca por su dolor y resiliencia. “Doctor, yo necesito vivir. Dios me tiene para cosas grandes”, le dijo Ana al anestesiólogo antes de entrar a una cirugía.