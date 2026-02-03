Corte Suprema niega por tercera vez la libertad al exrepresentante Andrés Calle en caso UNGRD

Por tercera vez, la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad presentada por la defensa del exrepresentante a la Cámara Andrés Calle, quien permanece privado de la libertad desde mayo de 2025 tras ser vinculado al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En esta ocasión, los abogados del excongresista pidieron el levantamiento de la medida de aseguramiento argumentando presuntos riesgos para su seguridad personal. No obstante, la Sala consideró que esos motivos no eran suficientes para conceder la libertad y rechazó la petición.
Aunque mantuvo la medida privativa de la libertad, la Corte sí hizo un llamado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que evalúe las amenazas advertidas por la defensa y adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad del procesado mientras permanece recluido.