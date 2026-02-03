En vivo | Terminó reunión entre Petro y Trump en el Salón Oval: esto se sabe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con su homólogo, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. El encuentro hace parte de la agenda bilateral entre ambos gobiernos. Uno de los temas que se abordaron fue el control del narcotráfico en la región, sobre todo con los grupos criminales en la frontera. Pero realmente, más allá de los temas discutidos, el encuentro tiene un ingrediente político inédito: nunca antes un presidente colombiano había tenido tantos desencuentros con el presidente norteamericano, pues nuestro país ha sido un aliado histórico en la región. El presidente Petro llegó a esta reunión después de un año de tensión con el magnate republicano, quien decidió descertificar parcialmente a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y también incluir al mandatario colombiano y su círculo en la temida Lista Clinton.

El mandatario colombiano partió en horas de la mañana desde la Embajada de Colombia en la capital estadounidense. En la reunión también participan la canciller Rosa Yolanda Villavicencio; el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña; y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Por parte del Gobierno de Estados Unidos, se encuentran el vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador republicano Bernie Moreno.

El pronunciamiento de Gustavo Petro antes de salir al encuentro

Antes de salir de la Embajada de Colombia en Whashinton, el presidente Gustavo Petro, junto a su hija mayor, su nieta y la esposa de su hijo, aseguró que estaba “rodeado de mujeres, mi hija, mi nieta y mi nuera repartidos en el mundo porque es el producto lamentable de un exilio de todos mis hijos, la mayoría”. Además, dijo que esto se debía “a la lucha contra el narcotráfico, porque nosotros sí lo hemos sufrido directamente y de verdad”. “No es un discurso. He dedicado 15 años de mi vida a debates que ustedes algunos vieron y recogieron”, afirmó, y agregó “35% del Senado de la República en la cárcel por mis debates, por su nexo con el narcoterrorismo”, sostuvo.

Este encuentro marca un parteaguas en las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Foto: EL COLOMBIANO

Además, el mandatario colombiano cuestionó a ciertos sectores políticos y aseguró que su proyecto busca una transformación del país. “Es el poder político que se entregó a la codicia y nosotros estamos rescatándola porque una Colombia en paz, es una Colombia que prime la belleza y no la codicia”. En la antesala a su encutro con Trump, a través de un mensaje en su cuenta de X, Gustavo Petro también señaló que iniciaba hoy su agenda “en Washington como Jefe de Estado, dispuesto a seguir fortaleciendo la relación entre dos naciones que comparten un mismo objetivo: la lucha contra el narcotráfico, desde un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios”. Y senaló que lo acompaña su familia “con su amor antes de ingresar a mi reunión con el Presidente Trump”. En contexto: Cumbre Petro-Trump: los 5 fracasos que Estados Unidos le endilga a Colombia en la lucha contra las drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia.

El apretón de manos

La imagen tan esperada por fin ocurrió. El presidente Gustavo Petro se encontró cara a cara con su homólogo, Donald Trump, en la Casa Blanca. Ambos compartieron un apretón de manos al momento del encuentro. Los mandatarios se reunirán en una sesión en la Oficina Oval, la cual será a puertas cerradas, sin acceso para la prensa. Está previsto que el presidente Gustavo Petro entregue declaraciones sobre esta reunión en una rueda de prensa a las 4:00 p. m. de este mismo día.

Ambas comitivas y la sorpresa: Bernie Moreno

Así se encuentra el despacho Oval con ambas comitivas. Foto: Presidencia.