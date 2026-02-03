Interventores de EPS manejadas por Gobierno Petro no duran más de 6 meses; ¿por qué?

Si algo ha marcado la política en salud del presidente Gustavo Petro —además de impulsar una fallida reforma al sistema— han sido las intervenciones para administrar a entidades promotoras de salud (EPS). Actualmente, ocho están intervenidas: eran nueve, pero un fallo de tutela tumbó una. Y de esas, siete se dieron en el actual Gobierno.
Desde 2023, la Superintendencia de Salud empezó a hacer intervenciones, no para liquidar sino para administrar las aseguradoras, con el antecedente de que cuando se ha implementado esa medida (como Saludcoop) terminan en liquidación, es decir, con su desaparición.
La que más lleva bajo esa medida es Emssanar, que fue intervenida en junio de 2022, en los últimos meses del Gobierno de Iván Duque. Con Petro en el poder, iniciaron con Asmet Salud, Savia Salud y Famisanar, en 2023.