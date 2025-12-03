Videos y fotos de los daños a la casa familiar de Angie Rodríguez, saliente directora del Dapre: “por dentro quedó destruida”

Tres videos de cinco sujetos ingresando a una vivienda en la localidad Rafael Uribe Uribe y una imagen del interior de la casa fueron dados a conocer por la directora saliente del Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia), Angie Rodríguez, a las autoridades. EL COLOMBIANO accedió al material audiovisual y a la denuncia de la alta funcionaria.
Los hechos ocurrieron el pasado 21 de noviembre en horas de la madrugada, diez días antes de su extraña salida de la Casa de Nariño.
