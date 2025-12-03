x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Llega una nueva película de Navidad con Michelle Pfeiffer y Felicity Jones, ¿de qué trata y dónde la puede ver?

Se llama Oh. What. Fun. en inglés, ¡Vaya Navidad! en español, y es una comedia ambientada en esta, para muchos la mejor época del año.

  • Llega una nueva película de Navidad con Michelle Pfeiffer y Felicity Jones, ¿de qué trata y dónde la puede ver?
  • La actriz Michelle Pfeiffer protagoniza esta película. FOTO Cortesía Prime Video
    La actriz Michelle Pfeiffer protagoniza esta película. FOTO Cortesía Prime Video
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Tendencias

hace 7 horas
bookmark

Navidad sin películas navideñas para disfrutar en familia, no es Navidad. Eso lo tienen claro los estudios y plataformas que lanzan cada año sus mejores propuestas.

Prime Video acaba de estrenar Oh. What. Fun, en español ¡Vaya Navidad!, una cinta llena de aventuras protagonizada por Michelle Pfeiffer acompañada de un elenco muy interesante como Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Jason Schwartzman, Eva Longoria y Denis Leary, entre otros.

La historia resalta el trabajo de una madre por preparar la mejor Navidad posible, pero no podía faltar una caótica familia que tras planear su salida de Navidad dejan a la madre en la casa, a Claire Clauster (el papel de Michelle Pfeiffer), esta vez no son los niños los que se quedan solos, es la madre.

“Harta y sintiéndose infravalorada, se embarca en una aventura improvisada. Mientras su familia lucha por encontrarla, Claire descubre la magia inesperada de una Navidad fuera de guion”, dice la sinopsis de esta comedia que honra y celebra a todos los anfitriones de las fiestas con exceso de trabajo.

EL COLOMBIANO conversó con dos de sus actores, Felicity Jones y Jason Schwartzman. Para Felicity esta película no solo honra el trabajo de las madres, para ella hay algo muy especial en que se trate de una película navideña protagonizada por una mujer, por una madre que intenta mantener todo en pie. “Porque normalmente las películas navideñas están lideradas por niños pequeños. Así que fue genial que esta fuera una historia impulsada por una mamá. Y creo que Michelle Pfeiffer es brillante capturando todo el amor que esta familia siente, pero también la lucha. Además, creo que gran parte trata sobre el control y quién lo tiene, porque algo muy típico en Navidad es: quién cocina, cuál es el papel de cada uno, y eso suele estresar a todos, porque esos roles tienden a repetirse como cuando éramos niños”.

La actriz Michelle Pfeiffer protagoniza esta película. FOTO Cortesía Prime Video
La actriz Michelle Pfeiffer protagoniza esta película. FOTO Cortesía Prime Video

Por eso es muy divertido ver qué pasa si todos esos roles se invierten y se ponen patas arriba. “Cómo logra cada quien encontrar su lugar nuevamente, uno con el que al final se siente más feliz”, concluyó la actriz.

Puede leer: 31 Minutos estrena película y estará de gira por Colombia

Al preguntarle a Jason Schwartzman por qué este tipo de películas son tan llamativas en estas épocas, señala que tiene que ver con que a los espectadores nos gusta evidenciar cómo lo hace cada quien, cómo son las familias de los demás: “Hay algo en ver a una familia en una película navideña que resulta muy divertido, porque ves mucho de ti mismo en ella y te das cuenta de lo parecidos que somos, de cómo es estar en una familia, concentrada en unos días de fiesta, y lo que las expectativas pueden provocar. Creo que hay algo muy divertido en verla con otras personas y reconocerse ahí”.

“Es ver que están tan locos como nosotros”, concluye Felicity.

¡Vaya Navidad! ya está disponible en Prime Video.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida