Llega una nueva película de Navidad con Michelle Pfeiffer y Felicity Jones, ¿de qué trata y dónde la puede ver?

Navidad sin películas navideñas para disfrutar en familia, no es Navidad. Eso lo tienen claro los estudios y plataformas que lanzan cada año sus mejores propuestas.
Prime Video acaba de estrenar Oh. What. Fun, en español ¡Vaya Navidad!, una cinta llena de aventuras protagonizada por Michelle Pfeiffer acompañada de un elenco muy interesante como Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Jason Schwartzman, Eva Longoria y Denis Leary, entre otros.
La historia resalta el trabajo de una madre por preparar la mejor Navidad posible, pero no podía faltar una caótica familia que tras planear su salida de Navidad dejan a la madre en la casa, a Claire Clauster (el papel de Michelle Pfeiffer), esta vez no son los niños los que se quedan solos, es la madre.