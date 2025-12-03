Llega una nueva película de Navidad con Michelle Pfeiffer y Felicity Jones, ¿de qué trata y dónde la puede ver?

Navidad sin películas navideñas para disfrutar en familia, no es Navidad. Eso lo tienen claro los estudios y plataformas que lanzan cada año sus mejores propuestas. Prime Video acaba de estrenar Oh. What. Fun, en español ¡Vaya Navidad!, una cinta llena de aventuras protagonizada por Michelle Pfeiffer acompañada de un elenco muy interesante como Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Jason Schwartzman, Eva Longoria y Denis Leary, entre otros. La historia resalta el trabajo de una madre por preparar la mejor Navidad posible, pero no podía faltar una caótica familia que tras planear su salida de Navidad dejan a la madre en la casa, a Claire Clauster (el papel de Michelle Pfeiffer), esta vez no son los niños los que se quedan solos, es la madre.

“Harta y sintiéndose infravalorada, se embarca en una aventura improvisada. Mientras su familia lucha por encontrarla, Claire descubre la magia inesperada de una Navidad fuera de guion”, dice la sinopsis de esta comedia que honra y celebra a todos los anfitriones de las fiestas con exceso de trabajo. EL COLOMBIANO conversó con dos de sus actores, Felicity Jones y Jason Schwartzman. Para Felicity esta película no solo honra el trabajo de las madres, para ella hay algo muy especial en que se trate de una película navideña protagonizada por una mujer, por una madre que intenta mantener todo en pie. “Porque normalmente las películas navideñas están lideradas por niños pequeños. Así que fue genial que esta fuera una historia impulsada por una mamá. Y creo que Michelle Pfeiffer es brillante capturando todo el amor que esta familia siente, pero también la lucha. Además, creo que gran parte trata sobre el control y quién lo tiene, porque algo muy típico en Navidad es: quién cocina, cuál es el papel de cada uno, y eso suele estresar a todos, porque esos roles tienden a repetirse como cuando éramos niños”.

La actriz Michelle Pfeiffer protagoniza esta película. FOTO Cortesía Prime Video