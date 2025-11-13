Directora del Dapre, Angie Rodríguez, es supersalud ad hoc y gerente de Fondo Adaptación, ¿por qué tanto poder?

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, decidió arreglar el lío administrativo que se generó alrededor de la actuación de la superintendencia del ramo en la Nueva EPS. La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez, fue designada superintendente ad hoc para el caso de esa aseguradora. Con esa designación, la funcionaria acumula tres cargos en el Gobierno, en el que también está el de gerente del Fondo Adaptación. Este movimiento llegó ante el evidente conflicto de interés del recién posesionado superintendente Bernardo Camacho con Nueva EPS, debido a que fue su agente interventor entre noviembre de 2024 y agosto de 2025. Esto, según el propio Minsalud, le genera un causal de impedimento para actuar frente a esa entidad. Ante esto, el ministro Jaramillo firmó la Resolución 2294 de 2025 que oficializó la designación de Rodríguez. Le puede interesar: La pelea que se habría generado entre Raúl Moreno y Angie Rodríguez previo al viaje de Petro a Medio Oriente. Sin embargo, el tercer cargo que le pone el Gobierno del presidente Gustavo Petro genera preguntas sobre si Rodríguez tiene las credenciales para ejercerlas y, sobre todo, por qué el mandatario le da tanto poder.

¿Quién es Angie Rodríguez?

Angie Rodríguez es administradora pública, especialista en gestión pública y tiene maestría en derechos humanos, gestión de la transición y posconflicto. Tiene doce años de experiencia en el sector público.

Ha sido contratista de entidades como el liquidado Fondo de Vigilancia y Seguridad, la Secretaría de Gobierno de Bogotá en los últimos dos años de la administración de Petro en la Alcaldía, en el Ministerio de Trabajo y en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Así mismo, fue profesional universitaria en el Concejo de Bogotá y contratista de la Contraloría de Bogotá. Con la llegada de Petro al poder llegó al Ministerio de Salud como asesora de despacho del ministro Guillermo Jaramillo, tras un paso como asesora en el Senado durante un año. Después de un año y ocho meses (2023-2025) en el Minsalud, en marzo de este año fue nombrada como directora del Dapre, en donde se ha convertido en la mano derecha del presidente de la República y en una de las pocas personas cercanas con las que hoy cuenta.

¿Está preparada para los cargos que tiene?

Vale recordar que la designación de un superintendente ad hoc se da en casos excepcionales mediante decreto o resolución, basados en funciones de sustitución temporal o por impedimento del titular, que en este caso es Camacho. Y los requisitos para ocupar el cargo son los requeridos para ser empleado de nivel directivo, que es tener título profesional, posgrado y experiencia relacionada.

El título universitario debe ser en un área (administrativa, jurídica, salud y economía) acorde con los cargos directivos. También debe estar libre de impedimento o conflicto de interés para conocer los asuntos que se le encargarán, así como tener experiencia profesional relevante en el sector público y en inspección, vigilancia, control o salud de nivel directivo y tener conocimiento del sistema de salud y de la normativa de vigilancia y control. Si bien Angie Rodríguez cumple con los requisitos de impedimentos y de preparación académica, en su hoja de vida no tiene experiencia en el sector salud (ver experiencia).