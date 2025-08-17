Luis Díaz, en el podio de los futbolistas colombianos más ganadores de la historia: ¿quién es el más ganador?

El delantero colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, de 28 años, celebró el sábado su primera conquista con el Bayern Múnich, tras imponerse 1-2 como visitante ante el Stuttgart en la final de la Supercopa de Alemania. El guajiro no solo levantó el trofeo, sino que fue protagonista directo del triunfo, al marcar el segundo gol de su equipo con un certero golpe de cabeza al minuto 77, desatando la euforia de sus compañeros y confirmando su impacto inmediato en el fútbol alemán.
