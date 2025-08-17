Esta es la estrategia de Nacional para eliminar a Sao Paulo en el Morumbí

Este martes, Atlético Nacional afrontará el reto más desafiante desde que Javier Gandolfi asumió como director técnico. El equipo verdolaga se medirá en condición de visitante ante Sao Paulo, en un partido decisivo que marcará el rumbo del proceso del estratega argentino. Aunque las voces en el entorno del fútbol colombiano, desde los hinchas hasta los analistas, tienen su opinión sobre cómo debería plantarse el equipo en el Morumbí, la realidad es que la última palabra la tienen Gandolfi y sus dirigidos. Y con ellos, la responsabilidad completa.
