Angie Rodríguez dice que no le va a dar el Fondo Adaptación a los “amigotes” de Benedetti como dijo Carrillo

“Yo no hago valoraciones personales, lo mío tiene sustentación”

Rodríguez enmarca sus denuncias en lo que define como un deber legal, no como una disputa política o personal. “El nominador es el señor presidente de la República y yo soy una persona respetuosa de las decisiones del presidente”, afirma, antes de subrayar que los funcionarios públicos están obligados a informar cualquier irregularidad conocida en ejercicio de sus funciones. “Está claro en el artículo 6 de la Constitución Política: los servidores públicos somos responsables por acción u omisión. Yo no puedo omitir una denuncia”. La funcionaria insiste en que el presidente Gustavo Petro conoce y avala la información que ella ha hecho pública. “La información que yo le suministré a los colombianos es la misma que él tiene. Yo no hago nada sin su autorización”.

Ejecución en La Mojana y un patrón que se repite

Sobre los recursos destinados a La Mojana, asignados desde 2023, Rodríguez afirma que allí se concentraron las principales alertas.

“Solo se ha ejecutado el 3 % de los recursos asignados de este proyecto”, dice, al explicar que en la revisión encontraron proyectos con ejecución financiera del 0 %, como la Ruta del Arroz, por 36.000 millones de pesos, y la investigación hidrodinámica, por 17.000 millones. “Ahí es donde empiezo a poner la lupa y las alertas correspondientes, como es mi deber”. Ante la pregunta de si esos hallazgos implican ineptitud o corrupción, evita una conclusión personal y remite la definición a las autoridades: “Eso le corresponderá a los órganos de control determinarlo”. Rodríguez sostiene que el mismo patrón se observa en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, donde, según informes de ejecución presupuestal, la ejecución apenas llega al 5 %. En su criterio, el problema no es la falta de recursos. “La plata siempre ha estado, pero [Carlos Carrillo] no ha sido un buen gerente”, dice, al señalar deficiencias en planeación contractual, gestión administrativa y ejecución del gasto. Frente a la Ruta del Arroz y la participación de la Fundación de Educación Superior San José, asegura que existe desinformación y precisa que el contrato fue estructurado y adjudicado durante la gerencia anterior, por 36.000 millones de pesos, con inicio de ejecución el 7 de marzo de 2025. “Yo hablo sobre cifras, sobre hechos y sobre información disponible”, recalca. Lea también: Tras terminación del contrato de ‘Caregato’ en La Mojana, Petro dice que detrás había “manos oscuras” y era “una estafa”, ¿a qué se refiere?

“Esto no es un problema de Gobierno”: la versión de Carrillo

Un día antes de las declaraciones de Angie Rodríguez, el 14 de diciembre, Carlos Carrillo expuso su versión en entrevista con CAMBIO y planteó que el choque no respondía a un asunto institucional, sino a una confrontación personal y política.

Carrillo situó el origen del conflicto en decisiones adoptadas durante su paso por el Fondo de Adaptación y en su relación con Armando Benedetti. Relató que al llegar a la entidad frenó procesos de contratación que, según le advirtieron, estaban “chuecos”, y que esa decisión le generó animadversiones internas. A su juicio, la situación se agravó con los cambios en el gabinete y con la llegada de Benedetti a un rol de mayor poder político, lo que, según dijo, desordenó la estructura técnica que venía construyendo. Frente a las cifras de ejecución divulgadas por Rodríguez, Carrillo fue enfático en rechazarlas y cuestionó que la gestión pública se mida solo por ese indicador. “El imaginario colectivo juzga la función pública con un indicador que es la ejecución. Olmedo era un gran ejecutor”, afirmó, para explicar que una baja ejecución no es sinónimo de mala gestión ni, mucho menos, de corrupción. Le puede interesar: En tres años, el Dapre ajusta 5 directores y un sinfín de escándalos En su versión, la baja ejecución se explica porque optó por frenar contratos para evitar irregularidades. “Imagínese si usted tiene que escoger entre ejecutar o que se roben la plata”, sostuvo, al defender su decisión de priorizar controles antes que avanzar en la contratación. Carrillo aseguró que dejó estructurados proyectos clave, como la ingeniería básica en La Mojana, que no se ejecutaron tras su salida, y criticó que se introdujeran hechos personales en el debate público. Para el director de la UNGRD, el trasfondo del choque es una disputa política alrededor del control del Fondo. “Aquí hay unos intereses económicos y políticos que deben ser investigados”, afirmó, al advertir que lo que está en juego no es solo una diferencia entre funcionarios, sino una decisión que, según él, puede terminar afectando al presidente y al legado del Gobierno en regiones como La Mojana.

