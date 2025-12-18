De la alegría al “pánico”: así fue la batalla campal que empañó la final de la Copa entre DIM y Nacional

Bien dicen que el paso del tiempo es relativo. ¿Qué son diez minutos? Nada o una eternidad, dependiendo de las circunstancias y los ojos que lo miren. Ese fue, aproximadamente, el tiempo que duraron los desmanes entre los hinchas del DIM y Nacional después de que terminó la final de la Copa 2025.
Fue poco tiempo, pero pareció una eternidad. El encuentro deportivo, que al inicio fue una fiesta, terminó siendo una batalla campal que generó miedo en muchos aficionados. El mayor problema ocurrió en la gramilla del sector occidental del estadio.
