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¿Se desmorona el sueño de Antanas Mockus? Peleas y diferencias tienen a punto de implosionar a la Alianza Verde

Algunos integrantes de esta bancada han evidenciado su descontento por la adhesión al candidato Iván Cepeda para las presidenciales de este 31 de mayo, desconociendo el papel de otros aspirantes presidenciales como miembros de la Alianza Verde.

  • ¿La Alianza Verde de Antanas Mockus está llegando a su fin con el apoyo a Iván Cepeda para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026? FOTOS: Colprensa
    ¿La Alianza Verde de Antanas Mockus está llegando a su fin con el apoyo a Iván Cepeda para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026? FOTOS: Colprensa
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Una de las frases por las que se recuerda al académico Antanas Mockus como candidato presidencial en 2010 era que había que “construir sobre lo construido, reconocer lo que ya está bien hecho y usarlo como cimiento para lo que viene”.

Esa fue la idea con la que convenció a sus votantes y a los integrantes de la Alianza Verde, un partido que hoy parece desmoronarse debido a las múltiples peleas y diferencias las cuales tienen un gran detonante: el apoyo y la adhesión a la campaña de Iván Cepeda para la elecciones presidenciales de este 31 de mayo. Para algunos, suele ser una decisión controversial debido a que Claudia López y Sergio Fajardo también son aspirantes presidenciales y en representación de los verdes.

Lea también: Antanas Mockus renunció al Partido Alianza Verde tras escándalo de la UNGRD

Se desconoce si esta cuasi implosión era Crónica de una muerte anunciada, pero lo cierto es que tanto congresistas como Angélica Lozano y Catherine Juvinao no están muy contentas con la nueva jugada de su misma bancada en apoyo a un candidato de una izquierda radical, aun sabiendo que la Alianza Verde, como la soñó Mockus, suele estar representada los valores de centro.

Antanas Mockus en su campaña presidencial de 2010. FOTO: Colprensa
Antanas Mockus en su campaña presidencial de 2010. FOTO: Colprensa

Katherine Miranda dijo que prefiere apoyar la campaña de la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, mientras que Jota Pe Hernández parece tener un pie afuera luego que desde su mismo partido le aprobaran el inicio de la escisión. Él aseguró que no quiere continuar con los conflictos internos, los mismos que lo llevaron a tomar la decisión de ejercer la política de manera independiente o desde “otra casa”.

Entérese: ¿Principio del fin de la Alianza Verde? Así está su interna tras apoyo a Iván Cepeda

Antanas Mockus ya eligió seguir marchando solo pese a la visión que tenía con Enrique Peñalosa y Luis Eduardo Garzón como cofundadores del Partido Verde. El otrora rector de la Universidad Nacional renunció a la Alianza Verde en 2024, pues era ”vergonzoso” el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que había salpicado a la exsenadora Sandra Ortiz y al entonces presidente del Senado, Iván Name.

“Después de analizar los recientes y escandalosos sucesos nacionales y de analizar las denuncias de corrupción que han registrado los medios de comunicación en los últimos días, es evidente que muchos sectores en la Alianza Verde no han incorporado los principios que dieron lugar a la formación de la colectividad”, dijo en su momento el exalcalde de Bogotá y exsenador.

Con todo esto, parece que la famosa “ola verde” que impulsó Antanas Mockus ya no tiene la potencia de antes, pues como lo dijo Angélica Lozano, se están desconociendo los “fundamentos y principios democráticos” que había dejado aquel académico que no encajaba ni en la izquierda ni en la derecha.

Siga leyendo: “¿Qué hace tuiteando para meterse en campañas?”: el reclamo de Angélica Lozano a Petro tras implosión en la Alianza Verde

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