¿Se desmorona el sueño de Antanas Mockus? Peleas y diferencias tienen a punto de implosionar a la Alianza Verde

Una de las frases por las que se recuerda al académico Antanas Mockus como candidato presidencial en 2010 era que había que “construir sobre lo construido, reconocer lo que ya está bien hecho y usarlo como cimiento para lo que viene”.

Esa fue la idea con la que convenció a sus votantes y a los integrantes de la Alianza Verde, un partido que hoy parece desmoronarse debido a las múltiples peleas y diferencias las cuales tienen un gran detonante: el apoyo y la adhesión a la campaña de Iván Cepeda para la elecciones presidenciales de este 31 de mayo. Para algunos, suele ser una decisión controversial debido a que Claudia López y Sergio Fajardo también son aspirantes presidenciales y en representación de los verdes.

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Se desconoce si esta cuasi implosión era Crónica de una muerte anunciada, pero lo cierto es que tanto congresistas como Angélica Lozano y Catherine Juvinao no están muy contentas con la nueva jugada de su misma bancada en apoyo a un candidato de una izquierda radical, aun sabiendo que la Alianza Verde, como la soñó Mockus, suele estar representada los valores de centro.