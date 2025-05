¿Se desinfla la consulta popular de Petro? Apelación de la reforma laboral se abre camino en el Senado

Los senadores Ariel Ávila (Alianza Verde) y Pedro Flórez (Pacto Histórico) hicieron parte de la Comisión Accidental y se mostraron a favor de que la plenaria lo estudie. Por su parte, otro informe presentado por senadores independientes y de oposición se opusieron al recurso.

Se trata de los senadores Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), José Luis Pérez Oyuela (Cambio Radical), Marcos Daniel Pineda García (Partido Conservador) y Efraín Cepeda (Partido Conservador).

En su decisión argumentan que “si el recurrente no invoca una sustentación, no existen motivos para examinar y acoger el recurso de apelación por la Plenaria del Senado”.

Siga leyendo: Así es como el Gobierno Petro usa el erario para impulsar las marchas y la consulta popular

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió a la supuesta estrategia para revivir la fallida reforma laboral en detrimento de la consulta popular, advirtiendo que los tiempos “ya no dan”.

“Yo como Gobierno no podría decir que no me gusta, pero realmente no entiendo eso. ¿Por qué lo están haciendo 10 semanas después de que se hundió en la comisión y faltan cinco semanas (para concluir el periodo legislativo)? No alcanzan a mandarlo a la Comisión, a que se den ponentes, se haga ponencia, salga de Comisión y vaya a plenaria. Los tiempos no dan”, explicó.