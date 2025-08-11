Figuras internacionales que se medirán a Nacional y América en copas continentales; Ganso, Moura y Martinelli, entre otros

La semana futbolera se viste de gala con el inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los torneos más importantes de este lado del mapa donde hay clubes colombianos. Desde este martes 12 hasta el jueves 14 de agosto, el destino de los equipos cafeteros se pone a prueba en los partidos de ida, en los que por los rivales se esperan ver grandes figuras experimentadas del balompié mundial. Le puede interesar: Prográmese: varios colombianos jugarán el viernes en el inicio de tres Ligas grandes de Europa, ¿quiénes y en qué país?

Atlético Nacional, América de Cali y Once Caldas serán los protagonistas en esta fase. Nacional enfrentará al poderoso São Paulo, América se medirá con Fluminense y Once Caldas hará lo propio ante el de Argentina, Huracán.

Todos tendrán la ventaja de jugar el primer partido en casa, una oportunidad crucial para tomar ventaja en la serie. Por su parte, Bucaramanga, el otro representante del país, quedó eliminado en los playoffs de la Sudamericana tras caer en penales ante Atlético Mineiro.

Las bajas y altas de los rivales colombianos: las figuras internacionales

El São Paulo llegó invicto y con regresos clave. El equipo brasileño, uno de los favoritos en la Copa Libertadores, no ha perdido en todo lo que va del torneo. Pese a las bajas importantes de jugadores como Luiz Gustavo, Jonathan Calleri y Calleri, podría recuperar a Lucas Moura, quien sumó minutos recientemente y se perfila para regresar a la titularidad ante Nacional. Por su parte, la ofensiva brasileña contará con jugadores de talla como Cedric Soares, Luciano y André.

Los goleadores de los equipos brasileños, Lucas Moura y Germán Cano. FOTO: Redes sociales Fluminense y São Paulo