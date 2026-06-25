Archivan proceso de revocatoria contra la alcaldesa de La Mesa, Cundinamarca, por falta de firmas

La recolección de apoyos es considerada el primer filtro democrático dentro de los procesos de revocatoria de mandato, pues busca demostrar que existe un respaldo ciudadano suficiente para activar un mecanismo que implica la movilización de recursos institucionales y la eventual convocatoria de una jornada electoral.

De acuerdo con la normativa vigente, los promotores contaban con seis meses para recolectar al menos 1.202 firmas válidas de ciudadanos habilitados para votar en el municipio. Esta cifra equivalía al 30% de los votos obtenidos por la mandataria en las elecciones territoriales de 2023 y constituía el requisito mínimo para que la solicitud pudiera avanzar a una siguiente etapa.

La revocatoria de mandato impulsada contra la alcaldesa de La Mesa , Cundinamarca, Laura Londoño Rodríguez, llegó a su fin sin alcanzar el respaldo ciudadano necesario para continuar su trámite. El comité promotor desistió formalmente de la iniciativa y solicitó a las autoridades electorales el archivo del proceso apenas tres días antes de que venciera el plazo para la entrega de firmas.

Pero, tras varios meses de actividad política y promoción de la iniciativa, el comité no logró reunir el número de firmas exigido. Aunque sus integrantes señalaron que factores relacionados con el clima político local incidieron en el resultado, la propuesta quedó sin posibilidades de avanzar.

Con esta decisión se cierra un episodio de confrontación política en el municipio durante los últimos meses. Mientras tanto, la administración local continuará con la ejecución de los programas, obras y proyectos contemplados en su Plan de Desarrollo.

Tras conocerse el desistimiento, la alcaldesa Laura Londoño agradeció a los habitantes del municipio por la confianza depositada en su gestión y aseguró que seguirá enfocada en las prioridades de gobierno.

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“Siempre he respetado los mecanismos de participación ciudadana porque son una expresión legítima de nuestra democracia. Sin embargo, considero que estas herramientas no deben utilizarse como escenarios de revancha política después de unas elecciones, especialmente cuando generan un desgaste institucional que termina afectando el desarrollo de los territorios”, afirmó la mandataria.

Londoño también agradeció a los ciudadanos que decidieron no respaldar la iniciativa y señaló que el resultado debe convertirse en una oportunidad para superar las divisiones políticas y trabajar en torno a los principales desafíos del municipio.

Ahora, tras la solicitud presentada por el comité promotor, corresponderá a las autoridades electorales adelantar los trámites administrativos necesarios para formalizar el archivo y cierre definitivo del proceso de revocatoria.