A la cárcel nueve implicados en millonario saqueo a los recursos de regalías

Un juez de Bogotá envió a la cárcel a nueve presuntos implicados en el caso de corrupción por el saqueo de millones de recursos de regalías a nivel nacional a través de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).
Según la Fiscalía, entre 2020 y 2026 esta asociación firmó 101 contratos con gobernaciones y alcaldías por cerca de $496.000 millones, dinero que debía invertirse en obras civiles y proyectos agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria.
Pero, en lugar de ejecutar esas iniciativas como correspondía, la investigación apunta a que buena parte de esos contratos terminaron en manos de empresas fachada y firmas de papel, usadas para mover los recursos y beneficiar a particulares.