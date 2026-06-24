A la cárcel nueve implicados en millonario saqueo a los recursos de regalías

Un juez de Bogotá envió a la cárcel a nueve presuntos implicados en el caso de corrupción por el saqueo de millones de recursos de regalías a nivel nacional a través de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca). Según la Fiscalía, entre 2020 y 2026 esta asociación firmó 101 contratos con gobernaciones y alcaldías por cerca de $496.000 millones, dinero que debía invertirse en obras civiles y proyectos agrícolas, ambientales, tecnológicos y de seguridad alimentaria. Pero, en lugar de ejecutar esas iniciativas como correspondía, la investigación apunta a que buena parte de esos contratos terminaron en manos de empresas fachada y firmas de papel, usadas para mover los recursos y beneficiar a particulares.

Entre los capturados están Gustavo Bolaño Pastrana, exrepresentante legal de Aremca; Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero, quienes manejaban la representación legal y la tesorería; además de varios coordinadores y enlaces señalados de participar en la operación. La Fiscalía sostiene que el esquema funcionaba con contratos hechos a la medida, sin estudios previos suficientes y con listas cerradas de proveedores para direccionar quién se quedaba con los negocios. Incluso, aunque Aremca solo podía operar en la región Caribe, habría terminado ejecutando contratos en departamentos tan lejanos como Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander.