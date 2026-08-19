Argentina responde al llamado de Colombia tras el terremoto y envía militares y ayuda humanitaria al Chocó

La ayuda internacional continúa llegando a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó especialmente al departamento del Chocó. Como parte de la respuesta a la emergencia, Argentina envió un contingente de 32 militares y equipos especializados para apoyar las labores de asistencia a las comunidades afectadas.
El operativo fue organizado bajo la órbita de Defensa Nacional y se puso en marcha después del ofrecimiento del Gobierno argentino a las autoridades colombianas. Los militares viajaron junto con recursos del Ejército Argentino destinados a atender algunas de las necesidades más urgentes que pueden presentarse durante la emergencia.