Las pistas detrás del retiro de visa a Martha Peralta y los Torres y otros secretos en De Buena Fuente

En los corrillos políticos circula una versión sobre las razones que habrían llevado a Estados Unidos a retirarles la visa a Martha Peralta y a los contratistas Torres. Entre los elementos están posibles vínculos de un familiar de Peralta con los Torres: uno de los contratistas estaría relacionado con asuntos de proyectos de páneles solares en La Guajira.
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Por ahora, se trata de información que circula entre fuentes conocedoras del caso y no ha sido confirmada públicamente por autoridades estadounidenses.