El congresista de la Alianza Verde aseguró que se trata de un recrudecimiento del conflicto entre las bandas criminales en Buenaventura , como fruto de la no aprobación de la ley de sometimiento que les brindaría a los delincuentes claridades en términos jurídicos para iniciar acercamientos de paz .

“Esto lo advertimos hace varios días. La reactivación de esta guerra en Buenaventura es producto de la no aprobación de la ley de sometimiento (...) Esto es un llamado a que se tramite en el Congreso de la República la ley de sometimiento”, expuso el senador Ávila en sus redes sociales.

Y pese a que el senador verde no habló explícitamente sobre el Ejecutivo, desde hace días ha dejado clara su inconformidad con el Gobierno porque la ley no pudo tramitarse debido a que el Congreso se enfocó en las demás reformas y no le puso interés a esta, pese a que es clave para la política de paz total.