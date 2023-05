La situación preocupó a la Comisión de la Verdad, tanto que la comisionada Marta Ruiz había hecho un llamado a la Cámara para que no hundiera el artículo en su votación, además aseguró que los argumentos que utilizó la senadora Cabal para bajarlo en el Senado eran falsos.

“ El peligro radica en que cambia la elección de fiscal General, saca la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, acaba el fuero penal militar, establece que cualquier extraditable que declare la verdad tiene la promesa de no extradición y un listado de recomendaciones que vuelve obligatorias y genera un efecto, a mi juicio, de ruptura en la estructura y la funcionalidad del Estado ”, sostuvo la congresista.

“Las recomendaciones y el artículo como está redactado en el Plan de Desarrollo no rompe el ordenamiento jurídico, no obliga implementar todas las recomendaciones si no de manera progresiva las que corresponden al Gobierno Nacional, que ese fue el compromiso del presidente Gustavo Petro en su posesión”, sostuvo la comisionada.

Así mismo, señaló que “no es cierto que se rompa el ordenamiento jurídico ni que haya que implementar automáticamente cosas como la elección del fiscal o como la salida de la Policía del Ministerio de Defensa, como argumentó la Senadora Cabal”.

Y advirtió que no dejar las recomendaciones en el PND era acabar con la posibilidad de implementar recomendaciones que fueron construidas con las víctimas. “Hay recomendaciones que están en armonía con todas las pretensiones de cambio y de igualdad social que ha expresado este Gobierno”, concluyó Ruiz.