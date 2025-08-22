El regreso de un viejo conocido: Millonarios anunció a Hernán Torres como nuevo entrenador

Luego de la reciente y dolorosa derrota 2-1 ante Unión Magdalena en condición de local, que elevó más la crisis futbolística, el club azul de la capital parecía que ya había tomado una decisión para recibir al nuevo timonel en reemplazo del antioqueño David González.
Este viernes, en un movimiento que agitó las redes sociales y tocó la memoria de los hinchas en los pasillos de El Campín, Millonarios anunció el regreso de un viejo conocido para ocupar el banquillo técnico: Hernán Torres Oliveros.
Menos de 48 horas después de la sorpresiva salida de González —quien sintió el rechazo de los hinchas tras presenciar los miles de zapatos que fueron lanzados desde la tribuna— el club bogotano puso fin a las especulaciones y oficializó al estratega tolimense para su segunda etapa al mando del equipo.