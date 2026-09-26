Asesinaron a subcomandante de la Policía de Bolívar, Cauca: habría sido obligado a bajar de un bus

El teniente Álvaro José Medina Peña, comandante de la Estación de Policía de Bolívar, Cauca, fue asesinado mientras se movilizaba de civil en un bus de servicio público. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el uniformado habría sido obligado a descender del vehículo cuando se dirigía hacia El Bordo para apoyar el servicio de Policía en esa zona del departamento.

Medina Peña viajaba fuera de servicio y sin portar el uniforme cuando fue interceptado durante su desplazamiento. Las circunstancias exactas del ataque son materia de investigación y, hasta ahora, no se han establecido públicamente los responsables del crimen.

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El oficial se desempeñaba como comandante de la Estación de Policía Bolívar y se dirigía a cumplir labores relacionadas con el servicio policial en El Bordo, Cauca. Su asesinato generó un pronunciamiento de la Policía Nacional, que confirmó la muerte y aseguró que trabajará para esclarecer lo ocurrido.

“Duele despedir a un policía que, con valentía y vocación de servicio, salió a cumplir la misión que había asumido con Colombia”, señaló el director de la Policía, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, al lamentar el homicidio del teniente.

La Policía indicó que acompañará a los familiares, compañeros y allegados del uniformado durante el proceso posterior a su muerte y manifestó que concentrará sus esfuerzos en establecer quiénes participaron en el crimen.

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