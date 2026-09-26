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Asesinaron a subcomandante de la Policía de Bolívar, Cauca: habría sido obligado a bajar de un bus

El teniente Álvaro José Medina Peña fue atacado mientras se movilizaba de civil en un vehículo de servicio público. El oficial se dirigía hacia El Bordo para apoyar las labores de Policía cuando, según las primeras versiones, habría sido obligado a descender del bus.

  • El comandante de la estación de Policía de Bolívar, Cauca, Álvaro José Medina Peña, fue asesinado en la ruta Bolívar -Patía, mientras estaba de civil. FOTO: CORTESÍA
    El comandante de la estación de Policía de Bolívar, Cauca, Álvaro José Medina Peña, fue asesinado en la ruta Bolívar -Patía, mientras estaba de civil. FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
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hace 4 horas
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El teniente Álvaro José Medina Peña, comandante de la Estación de Policía de Bolívar, Cauca, fue asesinado mientras se movilizaba de civil en un bus de servicio público. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el uniformado habría sido obligado a descender del vehículo cuando se dirigía hacia El Bordo para apoyar el servicio de Policía en esa zona del departamento.

Medina Peña viajaba fuera de servicio y sin portar el uniforme cuando fue interceptado durante su desplazamiento. Las circunstancias exactas del ataque son materia de investigación y, hasta ahora, no se han establecido públicamente los responsables del crimen.

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El oficial se desempeñaba como comandante de la Estación de Policía Bolívar y se dirigía a cumplir labores relacionadas con el servicio policial en El Bordo, Cauca. Su asesinato generó un pronunciamiento de la Policía Nacional, que confirmó la muerte y aseguró que trabajará para esclarecer lo ocurrido.

“Duele despedir a un policía que, con valentía y vocación de servicio, salió a cumplir la misión que había asumido con Colombia”, señaló el director de la Policía, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, al lamentar el homicidio del teniente.

La Policía indicó que acompañará a los familiares, compañeros y allegados del uniformado durante el proceso posterior a su muerte y manifestó que concentrará sus esfuerzos en establecer quiénes participaron en el crimen.

Lea más: Exclusivo | Enviaron a la cárcel a oficial (r) de Policía por provocar el desplazamiento forzado de la familia de Luis Alfonso

El caso se suma a los hechos de violencia que han afectado a integrantes de la Fuerza Pública en el Cauca. En este episodio, uno de los aspectos que deberá determinar la investigación es por qué el oficial fue interceptado mientras viajaba de civil y si el ataque estuvo relacionado directamente con su condición de policía.

La institución también hizo un llamado para que los responsables sean identificados y puestos a disposición de la justicia: “No descansaremos hasta esclarecer estos hechos, encontrar a los responsables y hacer que respondan ante la justicia”, manifestó la Policía Nacional.

No se vaya sin leer: Caen 27 presuntos integrantes de ‘Los Conejos’ que usaban a niños y chazas de dulces para vender droga en el centro de Medellín

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde asesinaron al subcomandante de Policía Álvaro José Medina?
El crimen ocurrió en el municipio de Bolívar, en el departamento del Cauca, mientras el uniformado se desplazaba en un bus.
¿Cómo ocurrió el asesinato del subcomandante de Policía en Bolívar, Cauca?
El crimen ocurrió en el municipio de Bolívar, Cauca, cuando el uniformado se desplazaba en un bus. Álvaro José Medina, quien se desempeñaba como subcomandante de la Policía en Bolívar, fue atacado durante el recorrido.
¿Qué cargo tenía Álvaro José Medina en la Policía?
Álvaro José Medina se desempeñaba como subcomandante de la Policía en Bolívar, Cauca.
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