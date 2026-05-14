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Asesinaron a madre que buscó por cinco años a su hija Natalia Buitrago, modelo desaparecida en Cartagena

Claribel Moreno había reportado como desaparecida a su hija en 2021, luego de que la joven viajara a Cartagena supuestamente en compañía de unas amigas. Esto es lo que se sabe.

  • Asesinaron a Claribel Moreno, madre de Natalia Buitrago, joven modelo desaparecida en Cartagena en 2021. FOTOS: Tomada de redes sociales - captura de video
    Asesinaron a Claribel Moreno, madre de Natalia Buitrago, joven modelo desaparecida en Cartagena en 2021. FOTOS: Tomada de redes sociales - captura de video
  • Asesinaron a Claribel Moreno, madre de Natalia Buitrago, joven desaparecida en Cartagena. FOTOS: Tomadas de las redes sociales
    Asesinaron a Claribel Moreno, madre de Natalia Buitrago, joven desaparecida en Cartagena. FOTOS: Tomadas de las redes sociales
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Cinco años permaneció Claribel Moreno buscando a su hija Natalia Buitrago, quien fue reportada desaparecida el 18 de agosto de 2021, cuando viajó a Cartagena con amigas para celebrar sus 22 años.

Hoy la noticia es aún más dolorosa, pues las autoridades informaron sobre el asesinato de esta madre, cuyo ataque ocurrió en la tarde del miércoles 13 de mayo, cuando ella se movilizaba en motocicleta por el Valle del Cauca.

De acuerdo con el informe preliminar, la mamá de Natalia fue abordada por hombres armados, quienes abrieron fuego cuando pasaba por el sector del puente de Río Claro, sobre la vía que comunica al municipio de Jamundí con el corregimiento de Robles.

Según el reporte, Moreno habría recibido al menos cuatro impactos de bala y su cuerpo fue hallado 300 metros después del puente de Río Claro. Hasta el momento se desconoce si hay capturas relacionadas con este ataque contra la madre de la modelo Natalia Buitrago.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer este crimen que ha generado conmoción en la comunidad del Valle del Cauca.

La lucha de Claribel Moreno en la búsqueda de su hija

Claribel Moreno estuvo en la Cámara de Representantes, asistió a entrevistas en medios de comunicación e impulsó toda una campaña en redes sociales para encontrar a la modelo caleña.

“Han dilatado el proceso y no han hecho más que revictimizarme. Hoy alzo la voz por todas, para que nos escuchen a las mamás y no miren nuestro color político, raza o estrato social. Siento que el Estado colombiano me abandonó en esta búsqueda”, expresó Claribel ante el Congreso de la República.

Ella también contó en el pódcast Más allá del silencio que la joven había tenido una relación amorosa desde sus 17 años con un hombre llamado Hernán Darío, cuyo vínculo supuestamente había terminado el mismo 18 de agosto de 2021, fecha en la que desapareció en Cartagena.

Material probatorio

Un video grabado por Natalia también hizo parte del material revisado durante la investigación, ya que en él aparece asistiendo a Bora Bora, ubicada en las Islas del Rosario.

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Según dijo Moreno, en esas imágenes también se alcanzaría a observar a Hernán Darío. “En alguna ocasión, Hernán Darío la maltrató y le partió el celular. A los dos días le mandó a quemar la moto para dejarla sin nada”, confesó Moreno.

La madre había señalado en diferentes espacios que Hernán, quien le doblaba la edad a Natalia, mantenía una relación marcada por los celos y comportamientos agresivos hacia la joven. En el mismo pódcast afirmó que la expareja de Natalia llegó a amenazarla, diciéndole que si no se iba a vivir con él, le haría daño a doña Claribel.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo fue asesinada Claribel Moreno?
Según el reporte preliminar de las autoridades, Claribel Moreno fue atacada por hombres armados mientras se movilizaba en motocicleta por la vía entre Jamundí y el corregimiento de Robles, en el Valle del Cauca. La mujer recibió varios impactos de bala.
¿Qué pasó con Natalia Buitrago en Cartagena?
Natalia Buitrago desapareció el 18 de agosto de 2021 luego de viajar a Cartagena supuestamente con unas amigas para celebrar su cumpleaños número 22. Desde entonces no se conoce oficialmente su paradero.
¿Por qué el caso de Natalia Buitrago volvió a ser noticia?
El caso volvió a generar conmoción nacional tras el asesinato de su madre, Claribel Moreno, quien llevaba años impulsando campañas y exigiendo respuestas sobre la desaparición de su hija.
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