Asesinaron a madre que buscó por cinco años a su hija Natalia Buitrago, modelo desaparecida en Cartagena

Cinco años permaneció Claribel Moreno buscando a su hija Natalia Buitrago, quien fue reportada desaparecida el 18 de agosto de 2021, cuando viajó a Cartagena con amigas para celebrar sus 22 años.
Hoy la noticia es aún más dolorosa, pues las autoridades informaron sobre el asesinato de esta madre, cuyo ataque ocurrió en la tarde del miércoles 13 de mayo, cuando ella se movilizaba en motocicleta por el Valle del Cauca.
De acuerdo con el informe preliminar, la mamá de Natalia fue abordada por hombres armados, quienes abrieron fuego cuando pasaba por el sector del puente de Río Claro, sobre la vía que comunica al municipio de Jamundí con el corregimiento de Robles.