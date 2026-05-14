¿La soledad afecta la salud igual que el tabaquismo?: Esto dice la ciencia sobre las relaciones virtuales

Las redes sociales forman parte intrínseca de nuestro día a día, y, a veces, puede parecer que sustituyen el contacto físico, o incluso la necesidad de crear nuevas relaciones en persona.

Una investigación realizada con adultos estadounidenses sugiere que las interacciones en línea, independientemente de si se trata de personas conocidas o desconocidas, no ayudan a sentirse menos solo.

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El trabajo ha sido publicado en Public Health Reports, la revista oficial del Servicio de Salud Pública de EE. UU. La agencia desarrolló un gran interés por este tema tras el informe de 2023 sobre la epidemia de soledad en el país, según explica Brian Primack, primer autor del estudio, de la Universidad Estatal de Oregón.

El informe señala que, incluso antes de la covid-19, aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses experimentaba niveles medibles de soledad, y que la falta de conexión conlleva riesgos para la salud comparables a los del tabaquismo.