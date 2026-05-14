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¿La soledad afecta la salud igual que el tabaquismo?: Esto dice la ciencia sobre las relaciones virtuales

La comunicación online no ayuda a mitigar la soledad: en adultos, la interacción con desconocidos se vincula a mayores niveles de aislamiento.

  • Según los resultados, la falta de conexión en persona conlleva riesgos para la salud comparables a los del tabaquismo. Foto: Agencia Sinc.
    Según los resultados, la falta de conexión en persona conlleva riesgos para la salud comparables a los del tabaquismo. Foto: Agencia Sinc.
hace 51 minutos
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Las redes sociales forman parte intrínseca de nuestro día a día, y, a veces, puede parecer que sustituyen el contacto físico, o incluso la necesidad de crear nuevas relaciones en persona.

Una investigación realizada con adultos estadounidenses sugiere que las interacciones en línea, independientemente de si se trata de personas conocidas o desconocidas, no ayudan a sentirse menos solo.

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El trabajo ha sido publicado en Public Health Reports, la revista oficial del Servicio de Salud Pública de EE. UU. La agencia desarrolló un gran interés por este tema tras el informe de 2023 sobre la epidemia de soledad en el país, según explica Brian Primack, primer autor del estudio, de la Universidad Estatal de Oregón.

El informe señala que, incluso antes de la covid-19, aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses experimentaba niveles medibles de soledad, y que la falta de conexión conlleva riesgos para la salud comparables a los del tabaquismo.

Los autores condujeron una investigación representativa a escala nacional con más de 1.500 adultos de entre 30 y 70 años. Descubrieron que comunicarse en las redes sociales con personas desconocidas hace que la sensación de aislamiento aumente. Por otro lado, hablar en línea con amigos no aumenta la soledad, pero tampoco la disminuye.

“Antes de empezar el estudio, pensábamos que interactuar con más amigos íntimos estaría relacionado con una menor soledad, pero no fue así. No hubo un cambio en los niveles de soledad en ninguna dirección”, comenta Primack.

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El experto afirma que, según los resultados, “las personas que experimentan soledad deberían examinar críticamente sus interacciones con desconocidos en las redes sociales y priorizar las conexiones en persona por encima de las de las redes sociales, incluso cuando estas últimas se consideren cercanas”.

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Los investigadores señalan que, en promedio, alrededor del 35 % de los contactos en redes sociales de los participantes nunca se habían conocido en persona. A su juicio, una de las razones por las que interactuar con desconocidos se asocia a una mayor soledad es la facilidad de estas plataformas para dar lugar a malentendidos.

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