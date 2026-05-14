Fiscalía cambió al fiscal del caso de Julián Bedoya ante riesgo de prescripción

Luego de que se elevaran las alertas por el riesgo de prescripción del caso que se adelanta contra el exsenador Julián Bedoya por presuntas irregularidades en la obtención de su título de abogado, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, cambió al fiscal que venía manejando ese proceso penal.
La decisión quedó formalizada en una resolución emitida el pasado viernes 8 de mayo, en la que la líder del ente acusador consideró que el caso debe ser asumido por un servidor que tenga más tiempo.
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Si bien en su análisis Camargo no le atribuyó irregularidades al fiscal que llevaba el proceso, dejó manifiesta su preocupación por el alto riesgo de prescripción.
“Si bien no se evidencian situaciones de negligencia atribuibles al fiscal actualmente a cargo, lo cierto es que el caso debe ser asumido por un fiscal con mayor disponibilidad de tiempo, para atender las actuaciones fijadas por la judicatura y evitar retrasos que puedan comprometer el avance del proceso”, se lee en la resolución.