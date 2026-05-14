Así avanza montaje de las Zonas de Ubicación Temporal para Clan del Golfo y Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

La eventual concentración de los combatientes ilegales en áreas acordadas por el Gobierno parece no tener reversa, en plena campaña electoral, a pesar de las suspicacias que han despertado los procesos con el Clan del Golfo y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

En una conversación con los periodistas de Blu Radio en la mañana de este jueves, Ricardo Giraldo, el asesor jurídico del Clan del Golfo, defendió la concentración de combatientes en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) decretadas por el Gobierno, un asunto que ha generado controversias jurídicas en la última semana.

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“Esto viene a ser un programa piloto de qué tiene el Estado de oferta institucional para los combatientes y para las comunidades donde ellos tienen presencia (...). Es una fórmula de tránsito hacia la legalidad del combatiente”, afirmó el jurista.

Según Giraldo, serían 500 y no 400 — como lo había indicado el Gobierno — los miembros de la organización que se desplazarían hacia las dos ZUT acordadas, en Tierralta (Córdoba) y Nuevo Belén de Bajirá (Chocó).

El grupo ilegal cuenta con cerca de 10.000 combatientes y miembros de redes de apoyo logístico en 23 departamentos de Colombia, la mayoría de los cuales quedarán expectantes frente al resultado del experimento con los primeros 500.

Es importante recordar que la Presidencia de la República le había solicitado a la Fiscalía la suspensión de 29 órdenes de captura a integrantes del Clan, para facilitar su tránsito a estos territorios.

Sin embargo, el ente acusador negó la petición, alegando falta de información sobre cada uno de los solicitantes y respeto por los acuerdos internacionales, dado que 13 de los implicados son requeridos por la justicia de Estados Unidos. Dicha decisión fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia.