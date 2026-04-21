Revelan detalles del asesinato de estudiante de la Uniminuto en estación de TransMilenio en Bogotá

La comunidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) permanece consternada por el hecho de violencia e inseguridad que involucró a uno de sus estudiantes, identificado como Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, de 19 años, quien perdió la vida tras ser víctima de un hurto en Bogotá.
Los hechos se presentaron a las 9:35 p. m. del 15 de abril, cuando el joven salía de clases con destino a la estación Minuto de Dios de TransMilenio para esperar la ruta que lo llevaría a su casa.
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Sin embargo, fue abordado por un delincuente, quien habría ingresado por la otra puerta de la estación y pretendía robarle su celular. Durante el forcejeo, Fredy fue agredido con arma blanca y resultó herido de gravedad. El delincuente huyó hacia el occidente de la calle 80, en compañía de otras dos personas.