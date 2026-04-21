Revelan detalles del asesinato de estudiante de la Uniminuto en estación de TransMilenio en Bogotá

La comunidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto) permanece consternada por el hecho de violencia e inseguridad que involucró a uno de sus estudiantes, identificado como Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, de 19 años, quien perdió la vida tras ser víctima de un hurto en Bogotá. Los hechos se presentaron a las 9:35 p. m. del 15 de abril, cuando el joven salía de clases con destino a la estación Minuto de Dios de TransMilenio para esperar la ruta que lo llevaría a su casa. En contexto: Estudiante murió tras caer desde una torre de la U. Sergio Arboleda en Bogotá Sin embargo, fue abordado por un delincuente, quien habría ingresado por la otra puerta de la estación y pretendía robarle su celular. Durante el forcejeo, Fredy fue agredido con arma blanca y resultó herido de gravedad. El delincuente huyó hacia el occidente de la calle 80, en compañía de otras dos personas.

Fredy Santiago Guzmán Cárdenas. FOTO: Captura de video - Noticias Caracol

Según su familia, pasaron cerca de 45 minutos antes de que fuera trasladado al Hospital de Engativá, donde falleció horas después debido a la pérdida de sangre. “Lo que podemos evidenciar es que el muchacho estaba esperando la ruta cuando estos hombres jóvenes ingresaron a la estación e intentaron hurtarle sus pertenencias”, dijo en Noticias Caracol la coronel Maryam Moreno, comandante del grupo de transporte masivo de TransMilenio. Le recomendamos leer: Tras asesinatos en el set Sin senos sí hay paraíso, Galán anunció controles en Transmilenio y más La funcionaria pública también resaltó que no en todas las estaciones de TransMilenio hay presencia permanente de uniformados de la Policía Nacional, aunque sí existen policías distribuidos a lo largo del sistema, tanto en motocicleta como realizando constantes recorridos en las distintas troncales.

Fredy Santiago Guzmán Cárdenas antes del hurto en Transmilenio. FOTO: Captura de video - Noticias Caracol

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó de manera contundente estos hechos, que tienen consternado al país. “Muy doloroso y totalmente inaceptable el asesinato de Fredy Santiago Guzmán, un joven de 19 años que apenas empezaba su vida. Como me comprometí con su mamá, Luz Mery, hemos priorizado este caso y vamos a capturar a los responsables”, escribió en su cuenta de X.

La Universidad Minuto de Dios también publicó un comunicado para expresar sus sentidas condolencias a la familia y allegados del estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas.

Uniminuto rechaza el hecho de violencia e inseguridad de Bogotá tras el asesinato de Fredy Santiago Guzmán. Foto: redes sociales

“(...) Este suceso nos enluta como comunidad educativa y nos convoca a alzar la voz frente a una realidad que afecta no solo a nuestra institución, sino a la sociedad en su conjunto. La inseguridad ciudadana no puede robarse los sueños de ninguna persona. Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia que atente contra la vida, la integridad y los sueños de nuestros estudiantes y de cualquier ser humano”, se lee en el documento. En otras noticias: ¿Qué está pasando con la seguridad aérea en El Dorado? Tres incidentes recientes prenden alertas

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