Tras asesinatos en el set Sin senos sí hay paraíso, Galán anunció controles en Transmilenio y más

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presidió un consejo extraordinario de seguridad para analizar el ataque ocurrido el 18 de abril en el barrio Los Laches, donde murieron dos integrantes del equipo de producción de la serie Sin senos sí hay paraíso 4, además del agresor. Según explicó el mandatario, el caso es una de las principales prioridades de las autoridades y hace parte de un análisis más amplio sobre los recientes hechos de violencia en la ciudad. “No se trató de un hurto ni de un hecho sicarial (...) es una agresión de una persona que tiene una situación, al parecer, médica y de salud mental”, afirmó Galán. De acuerdo con la información presentada en el consejo, el agresor ya había tenido un comportamiento violento un día antes del hecho. El general Giovanni Cristancho explicó que el hombre había sido requerido por la Policía tras portar un arma cortopunzante y protagonizar un incidente en el Instituto Roosevelt. Entérese: Revelan angustiante video del ataque a dos integrantes de la producción de Sin senos sí hay paraíso en Bogotá “El día anterior le quitaron un arma cortopunzante y le pusieron un comparendo al día siguiente (...) sin mediar palabra agrede a uno de los miembros del equipo productor”, indicó el oficial.

Lea también: Actores de Sin senos sí hay paraíso reaccionan a tragedia en rodaje en Bogotá, ¿qué dijeron? Las autoridades sostienen que el ataque fue repentino y que la reacción de los miembros del equipo, que terminó con la muerte del agresor, será evaluada dentro de la investigación, aunque la hipótesis principal apunta a un acto de legítima defensa. El secretario de Seguridad, César Andrés Restrepo, señaló que el caso debe entenderse también en un contexto más amplio. “Es una persona con antecedentes de salud mental (...) que genera un acto absolutamente violento (...) nadie que vaya a cometer un delito pensado va a enfrentar a una multitud”, explicó. Galán aseguró que se solicitó priorizar el caso y avanzar con rapidez en su investigación. “En cada caso que ocurre, estamos utilizando todas las herramientas para poder llegar a los responsables”, dijo.

El alcalde insistió en que uno de los principales desafíos es la falta de pie de fuerza. Bogotá cuenta con cerca de 206 policías por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del estándar internacional. “Necesitamos más policías (...) es una discusión del país”, señaló. Por su parte, el secretario Restrepo advirtió sobre problemas estructurales que inciden en la seguridad, como la disponibilidad de armas ilegales y el crecimiento de economías informales que facilitan la cadena delictiva. Las autoridades reiteraron que la estrategia se basa en trabajo articulado entre instituciones. “Estamos trabajando en equipo (...) no vamos a renunciar a la lucha contra la delincuencia”, enfatizó Galán.

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