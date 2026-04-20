¿Qué está pasando con la seguridad aérea en El Dorado? Tres incidentes recientes prenden alertas

En la noche del domingo 19 de abril, las tripulaciones de dos aviones que intentaban aterrizar en el aeropuerto El Dorado en Bogotá dieron un suspiro de alivio tras minutos de tensión. Según reportes de FlightRadar24 —una cuenta que se dedica a seguir las rutas de todos los vuelos a nivel mundial—, los vuelos LH542 de Lufthansa (proveniente de Frankfurt) y el Boeing 777 de la aerolínea Qatar Airways, estuvieron a punto de chocar entre sí.
Las versiones iniciales indicaban que desde controles aéreos les dieron autorización para aterrizar. Sin embargo, les habrían asignado la misma pista.
“Los vuelos QR8174 y LH542 se aproximaban a Bogotá. El LH542 se encontraba a tan solo unos cientos de pies por encima del QR8174 antes de ascender para realizar una maniobra de aterrizaje frustrado. El QR8174 aterrizó sin problemas en su primer intento, mientras que el LH452 aterrizó en su segundo intento”, explicó la cuenta, adjuntando el video.
En el caso del LH542, se trataba de un vuelo comercial que llegaba desde Frankfurt. Usuarios en redes sociales, que aseguraron ir en ese avión, confirmaron que no pudieron aterrizar en el primer intento. “Nos pareció raro el movimiento brusco del avión; dijo el piloto que había tráfico y podía ser peligroso”, dijo un usuario de X.
En el caso del QR 8174, se trataba de un vuelo comercial que venía desde Río de Janeiro. La situación quedó captada en algunos videos ciudadanos en los que señalan que desde tierra se vieron los aviones volando a baja altura y las luces de ambos muy cerca el uno con el otro. Según las estimaciones, la cercanía entre ambos vuelos fue de menos de 200 metros.