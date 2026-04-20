¿Qué está pasando con la seguridad aérea en El Dorado? Tres incidentes recientes prenden alertas

En la noche del domingo 19 de abril, las tripulaciones de dos aviones que intentaban aterrizar en el aeropuerto El Dorado en Bogotá dieron un suspiro de alivio tras minutos de tensión. Según reportes de FlightRadar24 —una cuenta que se dedica a seguir las rutas de todos los vuelos a nivel mundial—, los vuelos LH542 de Lufthansa (proveniente de Frankfurt) y el Boeing 777 de la aerolínea Qatar Airways, estuvieron a punto de chocar entre sí. Las versiones iniciales indicaban que desde controles aéreos les dieron autorización para aterrizar. Sin embargo, les habrían asignado la misma pista. “Los vuelos QR8174 y LH542 se aproximaban a Bogotá. El LH542 se encontraba a tan solo unos cientos de pies por encima del QR8174 antes de ascender para realizar una maniobra de aterrizaje frustrado. El QR8174 aterrizó sin problemas en su primer intento, mientras que el LH452 aterrizó en su segundo intento”, explicó la cuenta, adjuntando el video. En el caso del LH542, se trataba de un vuelo comercial que llegaba desde Frankfurt. Usuarios en redes sociales, que aseguraron ir en ese avión, confirmaron que no pudieron aterrizar en el primer intento. “Nos pareció raro el movimiento brusco del avión; dijo el piloto que había tráfico y podía ser peligroso”, dijo un usuario de X. En el caso del QR 8174, se trataba de un vuelo comercial que venía desde Río de Janeiro. La situación quedó captada en algunos videos ciudadanos en los que señalan que desde tierra se vieron los aviones volando a baja altura y las luces de ambos muy cerca el uno con el otro. Según las estimaciones, la cercanía entre ambos vuelos fue de menos de 200 metros.

Versión de la Aeronáutica

La Aeronáutica Civil informó que durante el proceso de aproximación de las aeronaves, la pista 32 derecha se encontraba temporalmente no disponible debido al bloqueo por parte de una tercera aeronave. Esa habría sido la razón por la que se presentó el problema con el aterrizaje del avión de Lufthansa y el de Qatar.

La Aerocivil aseguró que, aunque este cambio de instrucción generó una reducción de velocidad que disminuyó la distancia entre el avión de Qatar y la aeronave de Lufthansa, en todo momento se mantuvo una separación controlada y segura. “La tripulación de Lufthansa, actuando bajo los más altos estándares de seguridad y siguiendo los parámetros establecidos en la carta de aproximación, decidió ejecutar de manera autónoma un procedimiento de aproximación frustrada”, explicó la Aerocivil. Y añadió en el comunicado que: “Es imperativo aclarar que este es un procedimiento normal y estandarizado en la aviación mundial, diseñado precisamente para garantizar la seguridad cuando los parámetros visuales o de distancia así lo sugieren”. Por último, la institución reiteró que el análisis técnico confirmó que la situación se trató de un evento operacional gestionado bajo control y en ningún momento representó una situación crítica o un riesgo real para la seguridad aérea. Antes del comunicado oficial, en conversación con La FM, uno de los funcionarios de la entidad dijo que “plataformas como FlightRadar no son una fuente 100% exacta ni confiable”. En la conversación, fuentes de la Aeronáutica aseguraron que debían revisar primero comunicaciones, registros técnicos y condiciones operativas para emitir un veredicto sobre lo sucedido.

No es el primer caso

En cuanto a las denuncias y preocupaciones por situaciones similares en El Dorado, el otro caso reciente ocurrió en febrero de este año, cuando un helicóptero militar y una aeronave de Latam casi chocan en medio de un despegue. La culpa habría sido de los controladores aéreos, puesto que le dieron permiso a la aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) de cruzar por la pista sur al mismo tiempo de que le dieron luz verde al avión de Latam para iniciar el despegue (que tuvo que ser abortado de emergencia). “Torre Sur, helicóptero Fuerza Aérea Colombia 4080. (...) Mantenga 9500 pies. Cruce de trayectoria a la derecha aprobado, notifique con sigla. Aprobado cruce de trayectoria 402 (...) Torre Lan Colombia 478, aborta despegue pista 14 derecha (...) Torre Lan Colombia 478. ¿Cuál fue el motivo del cruce del helicóptero en nuestra trayectoria de despegue?”, dicen los audios de las torres de control. En ese caso, la Aerocivil fue enfática en que la confusión no dejó heridos, y que todos los pasajeros del vuelo de Latam fueron reubicados. Sin embargo, el episodio sembró desconfianza en la operación de las torres de control. Funcionarios de estas últimas también han estado en el centro de la polémica por malos manejos. En julio de 2025, un joven de 18 años ingresó sin autorización a la torre de control de El Dorado y llegó a operar las comunicaciones aeronáuticas durante más de una hora. Le dio instrucciones a 43 vuelos pese a no contar con licencia, certificación técnica ni formación profesional. La Aerocivil calificó el hecho como “intolerable bajo cualquier estándar técnico, legal o ético”, advirtiendo que la participación de una persona sin preparación generó una “exposición crítica al riesgo”.