Alias “La Bebecita” habría llegado a un preacuerdo con Fiscalía antes de su muerte

Rosa Angélica Tarazona, más conocida como “La Bebecita”, pareja de Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía antes de su muerte.

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Según fuentes de la Fiscalía General de la Nación, la mujer tenía una negociación judicial vigente y avalada por un juez de la República por el delito de concierto para delinquir, debido a su presunta pertenencia al frente urbano de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como Los Pachenca.

Más allá de ser pareja de “Bendito Menor”, o justamente por su relación con él, la mujer habría asumido funciones dentro de la estructura criminal, especialmente en el manejo de recursos, logística y abastecimiento. Su papel en la organización la habría llevado prácticamente a convertirse en “mano derecha” de su pareja, según fuentes de la Policía. Además, tenía un rol central en las labores de reclutamiento de jóvenes para la organización criminal.

“Alias ‘La Bebecita’, compañera sentimental de Naím, realiza pagos de nómina y se encarga de coordinar este brazo armado en las oportunidades en las que Naím se ausenta de sus funciones”, dice el expediente del ente acusador.

Tarazona había sido capturada por estar presuntamente involucrada en delitos de extorsión y concierto para delinquir en septiembre de 2025, en Guachaca (Magdalena), pero un juez le concedió detención domiciliaria y se fugó.

Por eso se había presentado telefónicamente a la audiencia, en medio de su negociación con la Fisaclía. El preacuerdo fue avalado por un juez Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. El próximo 5 de octubre sería la audiencia en la que se definirán los subrogados penales y se realizará la lectura de la sentencia condenatoria.

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Pero Tarazona, de 20 años y madre de dos menores de edad, murió en la madrugada del pasado viernes 4 de septiembre, al lado de su pareja, Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, en medio de un operativo de la Fuerza Pública en Rioacha (La Guajira). Otros dos hombres, que al parecer estaban encargados de su seguridad, también fueron abatidos.