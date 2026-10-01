Así funcionaría el sistema de información de Guardias Indígenas que propone el Gobierno; ¿por qué hay molestia?

El Ministerio del Interior puso a consideración un proyecto de decreto que propone crear un Sistema de Información sobre Guardias Indígenas, una herramienta que busca organizar la información que tiene el Estado sobre estos mecanismos colectivos de protección de los pueblos originarios.
La propuesta adicionaría un nuevo capítulo al Decreto 1066 de 2015 y estaría administrada por el Ministerio del Interior.
Le puede interesar: Fuerza pública podrá irrumpir en protestas sin diálogo previo cuando haya hechos violentos: claves del proyecto del Gobierno
La idea del Gobierno, señala el texto, es que el sistema sirva para mejorar la comunicación entre las instituciones y las autoridades indígenas, facilitar la coordinación de medidas de seguridad y evitar que la información sobre las Guardias Indígenas esté dispersa entre diferentes entidades.
Pero la iniciativa ya genera rechazo entre organizaciones indígenas. El Programa de Guardia Indígena del Cric (Consejo Regional Indígena del Cauca) cuestionó la creación del sistema y advirtió que una herramienta de información administrada por el Estado podría terminar siendo utilizada para seguimiento, vigilancia, estigmatización o judicialización.