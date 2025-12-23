Emboscada en Taminango: un policía muerto y otro herido tras ataque armado de disidencias en zona rural del Cauca

Un operativo en la tarde de este martes 23 de diciembre contra las estructuras del frente Jaime Martínez en el norte del Cauca terminó en una emboscada mortal, en un nuevo ataque contra la fuerza pública.
En el sector de Taminango, zona limítrofe entre los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, una unidad del Grupo Antiterrorismo de la Dijín fue interceptada por hombres armados.