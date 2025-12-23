Emboscada en Taminango: un policía muerto y otro herido tras ataque armado de disidencias en zona rural del Cauca

Un operativo en la tarde de este martes 23 de diciembre contra las estructuras del frente Jaime Martínez en el norte del Cauca terminó en una emboscada mortal, en un nuevo ataque contra la fuerza pública. Le puede interesar: Liberaron a los 18 soldados secuestrados en el Chocó tras 36 horas de retención durante operativos contra el ELN En el sector de Taminango, zona limítrofe entre los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, una unidad del Grupo Antiterrorismo de la Dijín fue interceptada por hombres armados.

El ataque se produjo cuando los uniformados adelantaban acciones oficiales en campo e inteligencia contra las redes de milicias de las disidencias de las Farc. Los agresores, tras detectar la presencia de los agentes en el territorio, abrieron fuego con fusil de manera directa contra la camioneta en la que se desplazaba el grupo policial, donde murió uno de los uniformados y otro resultó herido.

Así quedó la camioneta en la que se movilizaban los uniformados atacados. FOTO: Ejército Nacional

Balance de víctimas en medio del riesgo por el control territorial

Según la información preliminar, la víctima mortal fue el intendente Luis Guillermo Martínez, mientras que el herido fue identificado como el patrullero Juan Camilo Perdomo. Tras el cese del fuego inicial, Perdomo recibió auxilio inmediato por parte de sus compañeros de unidad y fue trasladado de urgencia al hospital de Santander de Quilichao, donde recibe atención médica. Las autoridades indicaron que el área donde ocurrió la emboscada permanece bajo la influencia predominante del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc. Según ellos, hay sistemas de alerta y controles instalados en esta parte del departamento, que dificultan el ingreso y la operatividad de la fuerza pública. El operativo que desencadenó el enfrentamiento buscaba neutralizar las redes de apoyo que operan bajo el mando de dicha estructura disidente en esta región del país, en la cual durante las últimas semanas se ha visto bastante golpeada la fuerza pública.

Los ataques contra las autoridades en Cauca no paran

Y es que el pasado domingo 21 de diciembre otro ataque atribuido a disidencias de las Farc se registró en municipio de Suárez, en el norte del Cauca, mientras la comunidad participaba en una actividad deportiva. Lo ocurrido fue rechazado por la vicepresidenta Francia Márquez, oriunda de Suárez, y motivó un nuevo llamado del procurador general, Gregorio Eljach, para que se adopten medidas contundentes frente a la violencia contra la Fuerza Pública.

Según el Ejército Nacional, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres de la Brigada 29 repelieron un ataque perpetrado por el grupo armado Estructura Jaime Martínez contra la población civil que se encontraba reunida en una jornada comunitaria. La acción inmediata de los uniformados permitió proteger la vida de los ciudadanos y contener la amenaza en este municipio, siendo uno de los principales focos de confrontación armada en el Cauca. El ataque en Taminango y en Suárez se sumó a otros hechos recientes de violencia, como la asonada registrada contra una unidad militar en el municipio de Carmen de Atrato, en el Chocó, y el hostigamiento a la estación de Policía del mismo Suárez.