Disidencias atacaron a la Policía en Suárez, Cauca, durante una jornada deportiva: la vicepresidenta se pronunció

Un ataque armado atribuido a disidencias de las Farc se registró en municipio de Suárez, en el norte del Cauca, mientras la comunidad participaba en una actividad deportiva. El hecho ocurrido en la tarde del domingo 21 de diciembre fue rechazado por la vicepresidenta Francia Márquez, oriunda de Suárez, y motivó un nuevo llamado del procurador general, Gregorio Eljach, para que se adopten medidas contundentes frente a la violencia contra la Fuerza Pública.



De acuerdo con el Ejército Nacional, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres de la Brigada 29 repelieron un ataque perpetrado por el grupo armado Estructura Jaime Martínez contra la población civil que se encontraba reunida en una jornada comunitaria.

La acción inmediata de los uniformados permitió proteger la vida de los ciudadanos y contener la amenaza en este municipio, considerado uno de los principales focos de confrontación armada en el Cauca.

Tras los hechos, la institución aseguró que mantiene presencia y operaciones en la zona “con el propósito de preservar la tranquilidad de las comunidades y contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales”, en un territorio golpeado de manera reiterada por hostigamientos y ataques contra la Fuerza Pública. El ataque en Suárez se sumó a otros hechos recientes de violencia, como la asonada registrada contra una unidad militar en el municipio de Carmen de Atrato, en el Chocó, y el hostigamiento a la estación de Policía del mismo Suárez.

Ante este panorama, el procurador reiteró su llamado a tomar acciones urgentes y contundentes contra quienes promueven este tipo de hechos delictivos. "Es inadmisible que las comunidades se vean sometidas a impedir que policías y militares cumplan con su deber, porque cuesta creer que a los que dedican sus vidas a defenderlos terminen sometidos a acciones que deslegitiman su quehacer y que además, ponen en riesgo cualquier eventualidad de orden público que se pueda presentar", afirmó el jefe del Ministerio Público. Además, la vicepresidenta en su cuenta de X, aseguró que "el ataque de las disidencias a la Estación de Policía en Suárez, en momentos en que se llevaba a cabo una jornada deportiva y comunitaria en la Villa Olímpica, es una grave violación a los derechos humanos que rechazo y condeno". "No me cansaré de pedir la paz para mi pueblo y mi departamento, para Colombia. Todo mi respaldo a las Fuerzas Militares y de Policía, a las que les pido afianzar sus estrategias para prevenir estos actos de violencia y garantizarle la seguridad a las comunidades", señaló.