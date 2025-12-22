Disidencias atacaron a la Policía en Suárez, Cauca, durante una jornada deportiva: la vicepresidenta se pronunció

Un ataque armado atribuido a disidencias de las Farc se registró en municipio de Suárez, en el norte del Cauca, mientras la comunidad participaba en una actividad deportiva.
El hecho ocurrido en la tarde del domingo 21 de diciembre fue rechazado por la vicepresidenta Francia Márquez, oriunda de Suárez, y motivó un nuevo llamado del procurador general, Gregorio Eljach, para que se adopten medidas contundentes frente a la violencia contra la Fuerza Pública.
De acuerdo con el Ejército Nacional, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres de la Brigada 29 repelieron un ataque perpetrado por el grupo armado Estructura Jaime Martínez contra la población civil que se encontraba reunida en una jornada comunitaria.