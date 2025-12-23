x

Liberaron a los 18 soldados secuestrados en el Chocó tras 36 horas de retención durante operativos contra el ELN

Tras casi dos días de tensión en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, una comisión humanitaria logró la liberación de 18 soldados del Ejército que habían sido retenidos mientras adelantaban operaciones contra el ELN. Esto es lo que se sabe.

    Los 18 soldados de la Brigada 15 fueron liberados en la noche del 22 de diciembre tras permanecer 36 horas retenidos en un resguardo indígena de Carmen de Atrato, Chocó. FOTO: Cortesía Séptima División del Ejército Nacional
Andrea Lara
hace 9 horas
bookmark

Tras 36 horas de retención en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, fueron liberados los 18 soldados del Ejército Nacional que permanecían secuestrados por miembros de una comunidad indígena, en un hecho que, según el Gobierno, estuvo mediado por la instrumentalización del ELN.

La liberación se produjo en la noche de este lunes 22 de diciembre, gracias a la intervención de una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia católica, el Ministerio del Interior y autoridades departamentales y locales.

En contexto: Ejército denunció presunto secuestro de soldados en un resguardo indígena en Chocó

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social X y aseguró que los militares se encuentran “sanos y salvos”. En su pronunciamiento, reiteró que no existen territorios vedados para la Fuerza Pública y rechazó el uso de civiles por parte de grupos armados ilegales.

“El Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales. Seguiremos cumpliendo nuestra misión constitucional y desmantelaremos el cartel del ELN y cualquier organización que amenace la seguridad de los colombianos”, afirmó el jefe de la cartera de Defensa.

Sánchez también anunció que se interpondrán denuncias penales por los delitos de secuestro y obstrucción a la función pública, así como por la exposición de datos personales de los militares retenidos, hecho que —según advirtió— puso en riesgo su vida y favoreció acciones criminales.

Lea también: Soldados secuestrados por la comunidad en Carmen de Atrato, Chocó, podrían ser liberados en las próximas horas

De acuerdo con la Séptima División del Ejército Nacional, los uniformados de la Brigada 15 fueron retenidos por integrantes de la comunidad indígena de Río Claro, en el resguardo La Puria, perteneciente al pueblo Embera Katío, mientras adelantaban operaciones contra el Grupo Armado Organizado (GAO) ELN.

La institución precisó que la entrega de los soldados se logró luego de cerca de cuatro horas de diálogo con una comisión humanitaria conformada por la Secretaría de Gobierno departamental, la Alcaldía de Carmen de Atrato, la Defensoría del Pueblo y la Federación de Asociaciones de Cabildos Indígenas del Chocó.

Finalmente, el Ejército reiteró su compromiso con el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, y aseguró que continuará desarrollando operaciones en la región para garantizar la seguridad y el bienestar de sus tropas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes secuestraron a los soldados en Chocó?
Los soldados fueron retenidos por miembros de la comunidad indígena de Río Claro, quienes, según el Gobierno, fueron instrumentalizados por el ELN.
¿Cómo se logró la liberación de los 18 soldados secuestrados?
La liberación se logró gracias a la intervención de una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y autoridades locales, tras un diálogo con los responsables.
¿Qué medidas tomará el Gobierno tras el secuestro de los soldados?
El Gobierno interpondrá denuncias penales por secuestro y obstrucción a la función pública, y continuará con operativos contra el ELN en la región.
