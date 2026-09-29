10 policías resultaron heridos tras ataque con drones en la vía Panamericana

La vía Panamericana permanece cerrada entre Cali y Popayán luego de un ataque con explosivos lanzados desde drones contra la Fuerza Pública, registrado este martes 29 de septiembre en inmediaciones del antiguo peaje de Tunía, en jurisdicción del Cauca. De acuerdo con el reporte preliminar conocido por El País, el hecho dejó al menos 10 uniformados heridos. Las autoridades coordinan el traslado de los policías lesionados hacia centros asistenciales para establecer la gravedad de sus heridas. El ataque se habría registrado contra un puesto de vigilancia de la Policía ubicado sobre la vía Panamericana, cerca de un antiguo peaje que actualmente no se encuentra en funcionamiento. Inicialmente, Blu Radio había reportado seis policías heridos. Sin embargo, un nuevo balance preliminar conocido posteriormente elevó la cifra a al menos 10 uniformados lesionados.

Inicialmente, Blu Radio había reportado seis policías heridos. Sin embargo, un nuevo balance preliminar conocido posteriormente elevó la cifra a al menos 10 uniformados lesionados.

¿Cómo está el estado de la vía panamericana?

Por cuenta del ataque, actualmente no hay paso de vehículos entre Santander de Quilichao y Popayán. Las personas que necesitan desplazarse hacia el sur o el centro del país están siendo desviadas por vías alternas de municipios cercanos. Las autoridades recomendaron evitar el tramo afectado mientras se controla la situación y se mantienen las acciones de seguridad en la zona. La vía Panamericana es uno de los principales corredores para la movilidad entre Cali, el norte del Cauca y Popayán, por lo que el cierre afecta el tránsito por este sector. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

¿Qué se sabe de los uniformados heridos?