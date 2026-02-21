Federico Gutiérrez asistirá a juicio en Estados Unidos contra señalado abusador sexual en Medellín

La próxima semana se desarrollará, en Washington, el juicio contra otro ciudadano extranjero vinculado a delitos sexuales ocurridos en Medellín, al que asistirá el alcalde Federico Gutiérrez como parte del acompañamiento institucional y del fortalecimiento de la cooperación internacional entre ambos países. La sentencia será anunciada el próximo jueves. Puede leer: “Pedimos y queremos justicia”: habló una de las víctimas de presunto abuso sexual por parte de un médico urólogo en Medellín “Para mí, la obsesión de acabar con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes está dando resultados. Nosotros no queremos simplemente un balance en el que nos digan que hay reducción del abuso sexual de menores. Mi obsesión es desterrar del todo ese fenómeno en nuestra ciudad y ojalá en el país. Venimos dando muchas capturas e investigaciones en un trabajo conjunto con la Policía y la Fiscalía, sobre todo con un gran aliado, que es Estados Unidos”, afirmó Gutiérrez Zuluaga.

El mandatario reiteró que el objetivo no es solo reducir las cifras, sino erradicar por completo este fenómeno en la ciudad. Como resultado de las investigaciones conjuntas con las agencias HSI y Homeland Security, del FBI, y el acompañamiento de la justicia estadounidense, en el último año se lograron dos condenas a cadena perpetua contra responsables de abusos a menores en Medellín. Además, otro implicado fue condenado a 21 años de prisión. “Estamos invitados para estar allá, pero además vamos a sostener una agenda sobre los casos nuevos, porque recuerden que gracias a la información que tenemos desde Medellín, con la Policía, la Fiscalía y el Gobierno estadounidense, se van a dar más capturas. Vamos a seguir trabajando con ese país hasta que desterremos del todo el problema de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes”, señaló. Durante su visita de trabajo a Estados Unidos, el alcalde de Medellín también abordará temas estratégicos como la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y el desmantelamiento de estructuras criminales que operan en la ciudad y hacia otros países.

Ya van dos gringos sentenciados a cadena perpetua por delitos sexuales en Medellín

El pasado mes de enero el ciudadano estadounidense Manuel Poceiro, de 66 años, fue condenado a cadena perpetua por los delitos de coerción e incitación de menores a actividades sexuales, producción de pornografía infantil y posesión de material con contenido de explotación sexual de menores. Durante la investigación, las autoridades hallaron en su teléfono celular docenas de imágenes y videos de pornografía infantil, incluyendo víctimas menores de edad en Medellín y en otras ciudades de Colombia. Siga leyendo: ¡Ni en su hogar están a salvo los niños! Capturaron en Medellín a hombre por abusar de su hijastra Antes de Poceiro, fue condenado el norteamericano Stefan Andrés Correa, quien fue capturado el 19 de abril de 2024 cuando se disponía a abordar un vuelo comercial hacia Medellín, con escala en Bogotá, desde el mismo aeropuerto internacional de Miami. La idea del viaje, según las autoridades, era asistir a un encuentro con cuatro menores, de entre 10 y 12 años, por las cuales ya habría pagado $300.000 por cada una, además de darles teléfonos iPhone.