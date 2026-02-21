Federico Gutiérrez asistirá a juicio en Estados Unidos contra señalado abusador sexual en Medellín

La próxima semana se desarrollará, en Washington, el juicio contra otro ciudadano extranjero vinculado a delitos sexuales ocurridos en Medellín, al que asistirá el alcalde Federico Gutiérrez como parte del acompañamiento institucional y del fortalecimiento de la cooperación internacional entre ambos países. La sentencia será anunciada el próximo jueves.
“Para mí, la obsesión de acabar con la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes está dando resultados. Nosotros no queremos simplemente un balance en el que nos digan que hay reducción del abuso sexual de menores. Mi obsesión es desterrar del todo ese fenómeno en nuestra ciudad y ojalá en el país. Venimos dando muchas capturas e investigaciones en un trabajo conjunto con la Policía y la Fiscalía, sobre todo con un gran aliado, que es Estados Unidos”, afirmó Gutiérrez Zuluaga.