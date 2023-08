C ada vez que Ruth Estela Escobar le hace la maleta porque se va de viaje , Jairo Enrique García le pide a su esposa que le eché dos calzoncillos, una camiseta, un jean y unos zapatos de más; y ella, que nunca ha entendido el porqué de esa petición, aprovecha y le empaca una ayuda divina y extra para el camino: en cada bolsillo de la valija de viaje, entre las camisas, pantalones, e incluso entre las medias, le esconde varias estampitas de la Virgen del Carmen “para que lo proteja de todo mal”.

En su relato, Jairo Enrique, quien lleva 40 de sus 60 años de vida sentado frente a una cabrilla de una tractomula , cuenta que cuando vio la turba lo único que hizo fue echarse la bendición, coger el escapulario de la ayuda divina de su esposa, y acelerar para no quedar en medio de la turba. Fueron segundos en los que Jairo recordó las experiencias contadas por sus compañeros de carretera cuando cuentan en las posadas y hoteles que estos grupos de caminantes y polizones los atracan, los despojan de las pertenencias y salen y se van como si nada.

Todas las víctimas han sido afectadas por los ataques de los polizones y/o caminantes en las carreteras del país, y si bien no es un fenómeno nuevo, si se ha agudizado en los últimos dos años como aseveraron a este diario gremios de transportadore s como ATC, Fedetranscarga y la Fundación Familia Camionera Unida de Colombia, Facun.

El director de ATC agrega que en este tipo de acciones dejaron en el último año pérdidas por un billón de pesos y hay tres grupos identificados: los polizones, que suben a los carros y los conductores no se enteran; algunos caminantes o migrantes, de quien “desconocemos las costumbres” e incluso han instrumentalizado a niños y madres gestantes y los ponen a salir a las carreteras; y los hinchas de los equipos que van de una ciudad a otra y se suben a los camiones y al momento de bajarlos es cuando se complica la seguridad de los conductores de los camiones.

“Esto nos obliga a parar los vehículos y en ese momento es cuando nos atacan , cuando se suben a los carros, roban las mercancías y salen corriendo; es decir, no se suben a los vehículos, sino que salen corriendo , se van para otra parte de la vía a hacer lo mismo”, asevera Quiceno.

Pero la estrategia denunciada desde ATC no es la única usada por los polizones y caminantes. Alberto Palma, director de la Fundación Familia Camionera Unida de Colombia, le contó a este diario que en otras regiones estas personas usan los llamados “pare y siga” , se consiguieron las paletas y hasta barricadas, y frenan los camiones para atracarlos y hasta vandalizarlos.

Además, se suben a los carros cuando tiene que frenar para pasar un hueco, un resalto, o incluso en los peajes donde tienen que parar para pagar el recaudo en la vía.

“También están usando otra modalidad y es que ya están atravesando motos. La semana pasada a un camionero le atravesaron una moto que porque estaban haciendo un retén de la guerrilla, y el camionero no paró y les pasó por encima a los de la moto y los mató”, cuenta Palma, y agrega que el gremio transportador se siente indefenso porque los polizones y caminantes cargan armas blancas “y nosotros no podemos cargar nada para defendernos, toca subir los vidrios y acelerar y si no se quitan se los llevan por delante”.

La violencia contra los conductores de carga y de camiones ha llegado a tal extremo, que entidades como Familia Camionera recomienda a los conductores no transitar de noche por las carreteras, hacerlo en caravanas, y en caso de un atravesado “acelerar y pasarles por encima. Hay que cuidar la vida. Les recomendamos eso y les decimos que no se preocupen que allá les llegamos con abogado”.