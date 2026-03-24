Disidencias de Farc usaron cilindro de gas como señuelo para atentado mortal en la vía Panamericana

El Estado Mayor Central (EMC), la disidencias de las Farc que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), es la organización sospechosa del brutal atentado que dejó un muerto y 15 heridos en la vía Panamericana, así como del asesinato de un militar en el departamento del Cauca.
El primer caso fue registrado a la 1:30 p.m. de este lunes festivo, cuando detonó un explosivo al paso de un camión de la Policía, en el sector Las Piedras del municipio de Timbío.
De acuerdo con el reporte oficial, los terroristas usaron un cilindro de gas como señuelo, el cual abandonaron el sábado anterior a un costado de la vía Panamericana, en el sector El Perol.