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Disidencias de Farc usaron cilindro de gas como señuelo para atentado mortal en la vía Panamericana

En un mismo día los terroristas mataron a un policía en Timbío y a un militar en El Tambo, dos municipios vecinos en Cauca.

  • En este tramo de la vía Panamericana, en inmediaciones del municipio de Timbío (Cauca), fue detonada la bomba contra la Policía. FOTO: CORTESÍA.
    En este tramo de la vía Panamericana, en inmediaciones del municipio de Timbío (Cauca), fue detonada la bomba contra la Policía. FOTO: CORTESÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
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El Estado Mayor Central (EMC), la disidencias de las Farc que comanda Néstor Vera Fernández (“Iván Mordisco”), es la organización sospechosa del brutal atentado que dejó un muerto y 15 heridos en la vía Panamericana, así como del asesinato de un militar en el departamento del Cauca.

El primer caso fue registrado a la 1:30 p.m. de este lunes festivo, cuando detonó un explosivo al paso de un camión de la Policía, en el sector Las Piedras del municipio de Timbío.

De acuerdo con el reporte oficial, los terroristas usaron un cilindro de gas como señuelo, el cual abandonaron el sábado anterior a un costado de la vía Panamericana, en el sector El Perol.

Conociendo de antemano este tipo de trampas, la Fuerza Pública verificó la existencia del cilindro con un dron, después de lo cual se autorizó el desplazamiento de un equipo antiexplosivos de la Policía.

Aún así, sabiendo el riesgo de antemano, no se pudo evitar la tragedia, pues la otra bomba explotó varios kilómetros más atrás, al paso de los uniformados.

En el hecho murió el patrullero Juan David Grande Cantero y cinco uniformados más quedaron heridos. La onda también alcanzó a 10 civiles que a esa hora transitaban por la Panamericana, dejándolos lesionados.

Fuentes militares le contaron a EL COLOMBIANO que el bloque Occidental Jacobo Arenas del EMC es el principal sospechoso de esta trampa explosiva. Por ahora se investiga cuál de sus frentes la instaló, si el Jaime Martínez, comandado por alias “Marlon”, o si el Carlos Patiño, de “Zamora”.

“Expreso mi más profundo rechazo y dolor ante el atentado ocurrido en la vía que comunica a los municipios de Timbío y Rosas, en Cauca, donde lamentablemente el patrullero Juan David Grande Cantero perdió la vida y cinco uniformados más resultaron heridos, mientras cumplían con su deber de verificar la presencia de explosivos en la vía Panamericana”, lamentó el general William Rincón, director de la Policía.

El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, opinó que se trató de “un ataque directo, cobarde y absolutamente reprochable de grupos criminales contra la población civil y la Fuerza Pública. Reiteramos el llamado a la articulación institucional desde el Ministerio de Defensa, así como a redoblar los esfuerzos de protección y control sobre la vía Panamericana”.

Este no fue el único acto de guerra del bloque Occidental Jacobo Arenas el fin de semana. Ese mismo lunes, en horas de la noche, sus integrantes mataron a un militar en el municipio de El Tambo, vecino del pueblo en el que explotó la bomba.

Sucedió en la vereda La Paz, del corregimiento La Hacienda, donde se produjo un combate entre el frente Carlos Patiño y la Fuerza de Despliegue Rápido N° 4 del Ejército. Allí murió el soldado profesional Carlos Asprilla Alomia.

En la mañana de este martes funcionarios del Invías y ciudadanos de Timbío continúan en las labores de remoción de escombros y tierra, para ver si es posible habilitar ese tramo de la vía Panamericana.

En cuanto a “Iván Mordisco”, el delincuente más perseguido de Colombia, hay una recompensa de hasta $5.000 millones por información que conduzca a su captura.

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