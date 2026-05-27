Usuarios podrán viajar gratis en el Metro de Medellín durante elecciones del próximo domingo 31 de mayo

La medida no aplicará para las líneas 1, 2 y 0 de buses, rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6, y tampoco para el metrocable turístico Arví.

El próximo domingo, 31 de mayo, se repetirá lo que ya ha ocurrido en las anteriores elecciones. El Metro de Medellín no cobrará el pasaje para los usuarios durante el horario en que se desarrollarán los comicios para elegir presidente de la República. Así lo anunció la jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín, Liliana Gutiérrez, al indicar que la medida se da en obediencia al Acuerdo Metropolitano No. 3 expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Le recomendamos leer: Hay diez procesos activos contra el presidente Petro por participación política, ¿qué tanto avanzan? La funcionaria aclaró que esta decisión rige para las líneas A y B del Sistema de Transporte Masivo, las cuales operan entre Niquía y La Estrella y entre el centro de Medellín y el sector de San Javier, en el centro occidente de la capital antioqueña.

Operación Metro de Medellín el día de las elecciones

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Igualmente, aplica para el Tranvía de Ayacucho; los metrocables de la Línea K (que transporta pasajeros desde la estación Acevedo y el barrio Santo Domingo Savio), J (San Javier-La Aurora), H (Estaciones Oriente-Villa Sierra), M (Miraflores-Trece de Noviembre) y P (Picacho, que va de la estación Acevedo hasta el barrio El Progreso), los cuales operarán desde las siete de la mañana. Amplíe la noticia: Ley seca en Medellín y Colombia por elecciones 2026: horarios, multas y restricciones Gutiérrez añadió que, también como en ocasiones anteriores, la medida no aplicará para las líneas 1, 2 y 0 de buses, rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6, y tampoco para el metrocable turístico Arví. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “Invitamos a todas las personas a planear con anticipación su viaje, a tener en cuenta el horario de la medida y a hacer un uso responsable de la red Metro”, puntualizó la funcionaria Gutiérrez.

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